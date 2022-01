Venerdì 7 Gennaio 2022, 06:20

Mercato della Viterbese, il direttore sportivo Mariano Fernandez fa il punto della situazione su entrate e uscite a pochi giorni dall'inizio della campagna acquisti invernale che dovrà portare i rinforzi giusti per abbandonare il prima possibile l'ultimo posto in classifica. Il dirigente gialloblù non nasconde le difficoltà ad operare in un periodo particolare dove molte società sono costrette a fare i conti con i casi sempre maggiori di positività al Covid all'interno del proprio gruppo squadra. Ma rimane fiducioso sulla possibilità di portare a termine una buona campagna acquisti.

Intanto è arrivato il portiere Ermanno Fumagalli che già si allena con la squadra, anche se la firma ancora non c'è. "Con lui avevamo già un accordo verbale - spiega Fernandez - e ringraziamo il Seregno che ha concesso il nulla osta al giocatore per farlo già allenare con noi. La società lombarda al momento è alle prese con un cambio di proprietà e quando tutto sarà concluso potremmo perfezionare il tesseramento. Sostanzialmente comunque Fumagalli è nostro". Alla fine ha prevalso quindi la volontà del giocatore, che ha rispettato l'accordo verbale con la società gialloblù arrivato nell'incontro negli ultimi giorni dello scorso anno.

Al momento Fernandez spiega che non ci sono altri colpi in canna e che la società gialloblù in questi giorni si sta concentrando soprattutto sulle uscite. "È inutile fare nomi perché di concreto non c'è nulla - continua - anche se ovviamente ho cercato di sondare il terreno da molte parti. Spero vivamente di concludere un paio di operazioni entro la settimana prossima per permettere così ai nuovi giocatori di essere in campo alla ripresa del campionato contro l'Olbia. Come già detto cerchiamo un attaccante, un centrocampista e un difensore. Chi viene deve essere molto carico dal punto di vista delle motivazioni e deve sposare in pieno la nostra causa".

Ci sono diversi under già con le valigie pronte. Errico è ancora un punto interrogativo. Mentre tra i giocatori over se ne andranno il centrocampista Fabio Foglia e il difensore olandese Junior Van Der Velden. "Foglia andrà altrove ma non all' Ancona Matelica - ha detto Fernandez - lo scambio che ci hanno proposto infatti non ci convince. Per quanto riguarda Van Der Velden andrà invece all'Arezzo. Con la società toscana abbiamo già raggiunto un accordo e nelle prossime ore o lunedì prossimo al massimo il giocatore raggiungerà la sua nuova destinazione". Se ne andranno almeno tre giovani. "Abbiamo ricevuto richieste per Fracassini, Tassi e Ricchi - conclude Fernandez - che con noi stanno giocando poco e quindi siamo convinti che sia meglio andare a militare in una squadra che permetta loro di avere più minutaggio. Per quanto riguarda Errico noi vorremmo tenerlo, dipende anche dalle richieste che arriveranno".