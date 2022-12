Viterbese: a Francavilla una sconfitta amara. I gialloblù vengono puniti dall'arbitro e dall'ex Calabro

La Viterbese gioca con orgoglio a Francavilla ma esce sconfitta per 2-1 dalla trasferta pugliese. I gialloblù chiudono il girone di andata con gli stessi punti, 13, della passata stagione. Per ottenere la salvezza, nel ritorno, ci vorrà un importante cambio di passo. A Francavilla hanno pesato le tante assenze ed un rigore molto generoso concesso dall'arbitro Vingo per un atterramento di Caporale in area di rigore. Penalty trasformato da Patiernpo. Al 58' però, capitan Ricci riporta in parità la Viterbese. L'1-1 dura poco: al 69' Risolo riporta avanti il Francavilla che vince e torna a respirare. Per la Viterbese venerdì prossimo, ultima sfida del 2022 al Rocchi dove arriverà il Giugliano.