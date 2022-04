Sabato 2 Aprile 2022, 05:40

Tegola Megelaitis per la Viterbese. Il centrocampista lituano resta in forte dubbio per la partitissima di domani contro la Reggiana. Piove quindi sul bagnato per la squadra gialloblù che dovrà già far fronte anche alle pesanti assenze degli squalificati Iuliano, Mungo e Murillo. Il centrocampista era partito già circa dieci giorni fa per raggiungere la propria Nazionale, che ha disputato due gare amichevoli contro San Marino e Irlanda. Durante questo periodo il giocatore si è infortunato alla mano destra e nei giorni scorsi si è trattenuto nel suo Paese per sottoporsi ad una visita specialistica tramite la sua Nazionale.

Una decisione sul suo impiego o meno domani, contro la squadra emiliana seconda in classifica alle spalle del Modena, verrà presa probabilmente solo nella giornata di oggi. Aldilà dell'infortunio bisognerà valutare infatti anche le condizioni fisiche del giocatore che nei giorni scorsi praticamente non si è allenato e potrebbe essere quindi non al top delle proprie condizioni fisiche. In un periodo molto delicato della stagione, dove la Viterbese è obbligata a fare punti comunque per allontanarsi il prima possibile da l'ultimo posto e cercare di ottenere il posto migliore nella griglia dei playout, l'ulteriore assenza di Megelaitis peserebbe moltissimo.

Non solamente per l'indubbia qualità del giocatore ma anche perché in una partita già di per sé difficile perché contro la seconda della classe che scende in campo a Viterbo per cercare di giocarsi le ultime chance di vittoria del campionato, il tecnico Alessandro Dal Canto sarebbe comunque costretto a schierare una formazione di emergenza avendo poi a disposizione una panchina molto corta. L' assenza sicura di Mungo e Iiuliano pone problemi infatti proprio per lo schieramento del centrocampo, visto che al momento gli unici sicuri di essere della partita sono Calcagni e Adopo. A questo punto Dal Canto potrebbe lanciare anche giovane Claudio Maffei, arrivato nel mercato di riparazione di gennaio dal Fiorenzuola e fino a questo momento impiegato solamente in due occasioni sempre a partita in corso.

La coperta sarebbe corta anche in avanti, visto che in queste ultime partite Mungo aveva agito molto bene come trequartista. Se la Viterbese volesse adottare lo stesso schema delle trasferte vincenti di Pontedera Gubbio, Volpicelli potrebbe essere arretrato dietro le due punte che sarebbero Polidori e Bianchimano. A questo punto la Viterbese avrebbe comunque una panchina molto risicata e, proprio nel corso di questa stagione si è visto più di una volta come le sostituzioni abbiano fatto la differenza nella ripresa cambiando il volto di una partita. Nonostante le difficoltà di formazione che la Viterbese dovrà affrontare a causa delle numerose assenze, in città cresce la febbre per la partita di domani. In queste ore sono stati numerosi gli appelli agli sportivi viterbesi per gremire gli spalti dello stadio Enrico Rocchi per sostenere la squadra in questa difficile partita.