Mercoledì 26 Ottobre 2022, 05:30

La Viterbese torna all'antico in vista della gara di domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro il Foggia. Mentre arriva la squalifica per Volpicelli, dopo l'espulsione in occasione della gara di sabato scorso sul terreno di gioco del Picerno terminata a reti inviolate.

Come si legge dal comunicato l’attaccante gialloblù ha ricevuto il cartellino rosso "per avere, al 9' minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa verso i sostenitori della squadra avversaria in quanto, dopo essere stato sostituito, mentre si dirigeva verso la propria panchina, rivolgeva un gesto offensivo verso la Tribuna occupata dai sostenitori avversari". Vista la squalifica di Volpicelli, la Viterbese riproporrà in attacco la coppia formata da Polidori e Marotta, sperando che questa volta alle due punte arrivino più palloni rispetto a sabato scorso.

A centrocampo tornerà Domenico Mungo, che avrà il compito di stroncare il gioco avversario e far ripartire l'azione gialloblù, stupido questo che ha saputo sempre svolgere egregiamente nelle partite scorse in cui era partito come titolare. Nel ruolo di mezz'ala troverà la maglia da titolare anche Simone Andreis, che quindi dovrebbe giocare sulla stessa linea di Megelaitis. In difesa, come braccetto di destra, ritornerà anche Daniel Semenzato che invece in Basilicata era partito dalla panchina.

Contro il Foggia, che al momento precede la Viterbese di un solo punto in classifica, i gialloblù sono chiamati ad ottenere un successo che li faccia quindi allontanare dalla zona playout. La squadra pugliese, che alla vigilia del campionato era indicata come una delle favorite vista anche l'importanza della rosa di cui può disporre, ha avuto un inizio complicato ma dopo l'avvento di Fabio Gallo in panchina ha cominciato ad avere un'identità di squadra come dimostrano anche gli ultimi risultati ottenuti che le hanno permesso di guadagnare diverse posizioni in classifica La partita di domenica prossima sarà diretta da Enrico Maggio di Lodi.

Il fischietto lombardo aveva già arbitrato la Viterbese lo scorso campionato nel mese di gennaio on occasione della partita casalinga che i gialloblù persero per 3-1 scontro il Pescara.