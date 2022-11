Viterbese, l'allenatore Filippi resta in bilico. La decisione nelle prossime ore

Giacomo Filippi resta in bilico. Una decisione o meno sul suo esonero verrà presa nelle prossime ore. Nessun risultato definitivo, quindi, nel vertice societario di ieri pomeriggio per decidere la sorte dell'allenatore siciliano. "Stiamo facendo delle considerazioni", si è limitato a dire il presidente Marco Romano.

Sicuramente i dirigenti della società di via della Palazzina non sono rimasti soddisfatti della sconfitta di due domeniche fa con il Foggia e dell'incredibile pareggio dell'altro ieri con il Potenza in uno scontro salvezza che era assolutamente da vincere. Appena un punto in due partite casalinghe, sono un lusso che una squadra impegnata nella lotta per noi retrocedere non può assolutamente permettersi. Discutibili poi anche le scelte dell'allenatore sia riguardo alla formazione iniziale, sia per quanto concerne i cambi a partita in corso nella gara contro il Potenza.

Il primo orientamento della società sarebbe quello di scegliere la soluzione interna affidando la squadra al tecnico della Primavera 2 Emanuele Pesoli. Va considerato il fatto però che il sodalizio gialloblù non vuole ripetere l'errore dello scorso anno quando affidò la squadra all' allora tecnico della Primavera, Francesco Punzi, che non aveva mai allenato in C per poi arrivare all'esonero ad otto giornate dalla fine del campionato richiamando Dal Canto.

Va poi valutato che Pesoli proprio sabato scorso ha guadagnato il primo posto nel campionato Primavera. I giovani gialloblù hanno al momento tutte le carte in regola per ottenere una nuova promozione e giocare quindi nel massimo campionato Primavera nazionale. Portare Pesoli in prima squadra, potrebbe quindi far fallire il progetto della Primavera e allo stesso tempo non rivelarsi la scelta giusta per risolvere i problemi della Viterbese che milita in serie C.

Alla finestra c'è quindi sempre Sandro Pochesi, con cui già c'era stato un contatto il giorno dopo la clamorosa sconfitta casalinga per 5-1 contro il Latina, quando la Viterbese decise di continuare con Filippi. La piazza poi è orientata per l'arrivo di Lillo Puccica, che tornerebbe sulla panchina gialloblù per la quarta volta. La società gialloblù continua ad essere però titubante circa l'ingaggio di un nuovo tecnico perché vorrebbe evitare ulteriori esborsi economici.

Non è escluso quindi che nelle prossime ore si scelga di concedere un'ultima chance a Filippi, in vista della partita che domenica prossima vedrà la Viterbese a Taranto, squadra tra l'altro impelagata nella lotta per non retrocedere.