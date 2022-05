Mercoledì 4 Maggio 2022, 06:25

Fermana-Viterbese ai raggi X. Agenore Maurizi, che in questo campionato ha guidato il Grosseto ed ex tecnico gialloblù la scorsa stagione, avendo come vice l'attuale allenatore dei marchigiani Gabriele Baldassarri, è tra le persone più indicate per analizzare il doppio spareggio salvezza che inizia sabato prossimo.

"Per la Viterbese - sostiene Maurizi - l'aspetto più importante sarà quello della mentalità. I gialloblù hanno a mio avviso una rosa da primi posti, inferiore solamente a quelle di Modena e Reggiana e che non ha niente da invidiare a quelle di Cesena o Virtus Entella. Dovranno quindi calarsi in una realtà come quella dei playout, che certamente non avevano preventivato all'inizio del campionato. Quando li ho affrontati con il Grosseto però hanno dimostrato di avere molta fame e dovranno ripetere quel tipo di atteggiamento. Nella mia carriera mi è capitato spesso di giocare i playout, anche perché generalmente ho guidato squadre che lottavano per non retrocedere. Si tratta di 180 minuti dove si azzera tutto e per questo non ci sono favorite".

Agenore Maurizi conosce bene anche le caratteristiche della Fermana." Loro sono una squadra di categoria sicuramente più abituata a questo tipo di partite - commenta ancora- il loro tecnico Gabriele Baldassarri, che era con me a Viterbo la stagione scorsa, è un tecnico molto preparato ed anche molto umano nel rapporto con i giocatori e sono sicuro che preparerà la gara al meglio. Ha principi di gioco differenti rispetto ai precedenti tecnici che guidavano la Fermana quando la Viterbese l'ha affrontata in campionato all"andata e al ritorno. Quindi la squadra marchigiana sarà sicuramente diversa".

Agenore Maurizi parla anche degli ex della Viterbese che ora militano nella Fermana e non solo. "Finora Simonelli e Tassi hanno avuto poco spazio nella Fermana - puntualizza - so che quest'ultimo è in dubbio perché viene da un infortunio. Ma se recupera passi è un grande attaccante. Faccio un grande in bocca al lupo a due giocatori della Viterbese che conosco molto bene quali Ricci e Bianchimano. Il primo l'ho avuto al Pergocrema e con lui abbiamo proprio vinto un playout, poi dopo quella stagione spiccò il volo verso la Serie A andando a giocare con la maglia del Cesena. Bianchimano l'ho avuto alla Reggina ed anche lui secondo me è un grande attaccante".

La Viterbese continua ad avvicinarsi alla partita di sabato prossimo allo studio Bruno Recchioni di Fermo. Il tecnico Alessandro Dal Canto ha tutti i giocatori a sua disposizione.