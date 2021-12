Anche la Viterbese fa i conti con il Covid: quattro tesserati positivi al tampone rapido

Quattro tesserati della Viterbese, tre calciatori, sono risultati positivi al tampone rapido effettuato nell'ottica del monitoraggio del virus all'interno del gruppo squadra, necessario alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia.

Nelle prossime ore, i positivi, svolgeranno un test molecolare per confermare o meno la positività.

L’Us Viterbese – nella nota diffusa – comunica che in seguito al giro di tamponi rapidi, previsti dal nuovo protocollo per la ripresa dell’attività sportiva, quattro tesserati sono risultati positivi al Covid-19. I soggetti non hanno avuto alcun contatto con il resto del gruppo squadra e nelle prossime ore si sottoporranno a tampone molecolare. La società ha informato le autorità sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti”.