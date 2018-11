Viterbese: l'ex Santoruvo gioca il girone C. «Gruppo tosto, ma questa Viterbese è fortissima»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel girone lo conosce bene e nella sua ultima stagione con la maglia della Viterbese, stava per regalare insieme ai suoi compagni un sogno a tutta la città. La Viterbese, dopo un tira e molla durato oltre due mesi, tornerà a giocare nel girone del sud del campionato di serie C: l’ultima apparizione dei gialloblù nel gruppo meridionale, risale al quel nefasto Crotone-Viterbese che spezzò i sogni di vedere per la prima volta nella storia, il club di via della Palazzina approdare in serie B. Era il giugno del 2004 e in campo con la maglia della Viterbese c’era anche Vincenzo Santoruvo. In gialloblù, l’attaccante nato a Bitonto, ha collezionato 100 presenze e 19 reti entrando nel cuore della tifoseria e della città, tanto che l’ex centravanti oggi vive nella Tuscia e segue da tifoso le sorti della squadra che forse ha amato più di tutte.“Secondo me quello meridionale è il girone di serie C dove si respira maggiormente l’aria del grande calcio. Giocare in piazze come Catania, Catanzaro, Caserta e Trapani ti fa capire cosa significa il pallone da quelle parti. Al tempo stesso però bisogna analizzare a fondo la situazione: da questa attesa e dai pasticci che hanno fatto i vertici del calcio italiano, ne escono con le ossa rotte soprattutto i tifosi che avranno problemi a seguire la squadra viste le tante gare infrasettimanali che la Viterbese dovrà affrontare”.“Per niente. Lo scorso anno il Cosenza ha vinto i playoff battendo tutti e quest’anno una squadra come la Casertana ha in rosa gente come Castaldo, Vacca e Floro Flores. Molto spesso si fa confusione tra campi caldi e gare agonistiche: per giocare in piazze come Catania e Catanzaro devi avere gli attributi, altrimenti non reggi la pressione”.“Si sarà dura, ma la Viterbese deve puntare in alto. Il presidente Camilli in questo mercato ha alzato l’asticella: se prendi gente come Saraniti, Polidori, Palermo e Bovo non puoi nasconderti: è giusto puntare al bersaglio grosso”.“Ci troviamo di fronte sicuramente ad una situazione anomala. E’ un terreno inesplorato: all’inizio la fatica non si sentirà perché ci sarà l’entusiasmo di scendere in campo. Alla lunga qualche problemi potrebbe venire fuori anche se la Viterbese ha una rosa lunga e completa e questa pausa forzata potrebbe anche rivelarsi un’opportunità visto che tutti i calciatori avranno spazio”.