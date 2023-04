Sabato 15 Aprile 2023, 05:50

"L'esperienza di giocatori come Luca Ricci e Alessandro Marotta potrebbe essere fondamentale per la Viterbese in queste due ultime partite della stagione regolare". A dirlo è Gabriele Baldassarri, allenatore in seconda della Viterbese con Agenore Maurizi due stagioni fa, e soprattutto avversario sulla panchina della Fermana nei playout dello scorso campionato.

"La rosa della squadra gialloblù è formata da giocatori di valore - commenta - ho avuto sia Ricci che Marotta e so che sono giocatori che in queste situazioni possono dare un contributo importantissimo. Lo scorso campionato alla Fermana ho allenato anche Mbaye e Rodio, e posso dire che in questa stagione alla Viterbese non hanno reso secondo quelle che sono le loro qualità. È vero, Mbaye è un giocatore spesso irruento e per questo prende molti cartellini, se uno lavora sul ragazzo però alla fine può dare un contributo fondamentale. Anche Rodio ho visto che durante questa stagione ha giocato poco, anche se adesso è infortunato".

Secondo Baldassarri la partita di domani con la Turris è cruciale, come lo è anche la restituzione dei due punti di penalizzazione. "Riavere indietro i due punti sarebbe tanta roba - continua - perché potrebbe permettere alla Viterbese di gestire meglio queste due partite. Ma credo che il verdetto arriverà solamente dopo la fine della stagione regolare come successo la scorsa stagione per l'imolese. Proprio per questo la squadra gialloblù dovrà cercare di trarre il massimo sia dalla difficilissima gara di domenica contro la Turris e sia poi nell'ultima partita in casa contro la Virtus Francavilla. Non mi sarei aspettato che dopo la disputa dei playout la scorsa stagione, tra l'altro contro la mia Fermana, la Viterbese si fosse trovata nella stessa situazione anche quest'anno. La stagione scorsa proprio nelle ultime giornate fece però una grande rimonta e anche nella gara di ritorno contro la Fermana giocò una grande partita. Mi auguro che proprio dalla gara contro la Turris i giocatori ritrovino quello spirito che notai la scorsa stagione. Ho visto diverse partite della Viterbese in questo campionato c'è da dire che è stata anche sfortunata, perché ha preso diversi gol proprio allo scadere. Ma credo che il problema sia stata anche una continuità di gioco, visto che quando poi cambi diversi allenatori questa viene a mancare. Io resto un tifoso gialloblù perché Viterbo è una piazza d'oro, con tifosi molto legati alla squadra, che se vedono che c'è un progetto serio ricambiano in maniera fantastica. Spero proprio che la Viterbese si salvi e credo che poi le cose non potranno che migliorare, poiché non penso che, dopo due anni di playout, la società commetta di nuovo gli stessi errori".