Viterbese, l’esordio è amaro: al Rocchi vince il Rieti 1-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esordio della Viterbese nel girone C del campionato di serie C è da dimenticare. Al Rocchi vince il Rieti 1-0 grazie alla rete di Gondo al 36’ del primo tempo. I gialloblù sono apparsi poco brillanti e con poche idee. La lunga attesa per il debutto in campionato non ha favorito Saraniti e compagni che hanno pagato ai reatini lo scotto del periodo di stop. Nella ripresa qualche sussulto per la Viterbese che però non ha mai dato la sensazione di poter prendere in manoil gioco.Viterbese (4-3-1-2): Forte 6,5; De Giorgi 5,5 (38’ s.t. Bismark s.v.), Sini 5,5, Atanasov 5,5, De Vito 6; Bovo 5,5, Damiani 5 (1’ s.t. Baldassin 5,5), Cenciarelli 5 (14’ s.t. Pacilli 5,5); Palermo 5,5 (24’ s.t. Zerbin 5,5); Polidori 6, Saraniti 6,5 A disp. Micheli, Messina, Milillo, Otranto, Svidercoschi, Molinaro, Scaheper. All. LopezRieti (4-3-1-2): Chastre 6; Dabo 6, Gallifuoco 6, Gualtieri 6,5, Papangelis 6; Diarra 7, Maistro 6,5 (44’ s.t. Tommasone s.v.), Palma 6; Cericola 6,5 (38’ s.t. Criscuolo s.v.); Gondo 7, Todorov 6 48’ s,t, Delli Carri). A disp.Costa, Caparros, Paparelli, Pepe, Demosthenous, Kean. All. ChéuArbitro: Meleleo di CasaranoRete: 36’ p.t. GondoNote: Spettatori 1.300 circa. Ammoniti Cericola, De Vito, Dabo, Sini, Baldassin. Angoli 5-3 per la Viterbese.