Viterbese, esonerato l'allenatore Filippi. Per la sostituzione sfida tra Pesoli e Puccica

La notizia era nell'aria da ieri, ma è diventata ufficiale stamattina. Giacomo Filippi non è più l'allenatore della Viterbese.

Il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta arrivata ieri a Taranto, ma più in generale ha pagato il penultimo posto in classifica, con soli 11 punti conquistati in tredici giornate. A dirigere l'allenamento di oggi pomeriggio, in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì contro il Pontedera, ci sarà il tecnico della Primavera, Emanuele Pesoli.

Lo stesso potrebbe anche essere confermato alla guida della prima squadra; è in ballottaggio con Lillo Puccica, mentre sembra essere tramontata la pista Alessandro Pochesci, destinato all'Alessandria nel girone B.