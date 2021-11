La Viterbese cambia ancora: dopo Alessandro Dal Canto, salta anche la panchina del successore Giuseppe Raffaele. Decisiva la sconfitta, la settima stagionale, incassata dai gialloblù in casa della Pistoiese. La Viterbese è ultima in classifica e, sotto la gestione Raffaele, ha collezionato quattro sconfitte, un pareggio e l'unica vittoria stagionale contro il Siena. Per ora, la guida della prima squadra, è stata affidata all'attuale allenatore della Primavera Francesco Punzi.