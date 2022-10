Mercoledì 5 Ottobre 2022, 05:35

La Coppa per iniziare a dare un calcio alla crisi. Stadio Rocchi ore 14,30, la Viterbese cerca di rialzarsi dopo la batosta di sabato scorso contro il Latina affontando la matricola toscana San Donato Tavarnelle nel primo turno in gara secca della Coppa Italia. "Ci tengo a chiedere scusa a tutti per la prestazione negativa contro il Latina da parte mia e della squadra - ha detto il tecnico Giacomo Filippi riconfermato in panchina - è stata una cosa inaspettata, anche perché in settimana ci eravamo allenati bene. Sono quelle giornate dove si oscura tutto e non riesci a trasformare in campo quello che hai fatto in settimana. Mettiamo tutto da parte e ripartiamo subito in Coppa Italia. La squadra fisicamente sta bene c'è da chiedersi ora come stia mentalmente".

Al di là dell'approccio che la Viterbese avrà alla partita odierna, il tecnico dovrà apportare qualche accorgimento tattico evitando di far giocare elementi fuori ruolo. In modo che già in vista delle due difficilissime trasferte in campionato contro Monopoli e Catanzaro, la squadra stia meglio in campo e possa quindi raccogliere punti preziosi. Oggi davanti c'è una matricola, come quella toscana, fche in campionato non sta facendo bene, visto che arriva da due sconfitte consecutive contro Reggiana e Lucchese. Anche il San Donato Tavernelle è quindi in cerca di un'affermazione che possa rilanciarla in vista dei prossimi impegni di campionato. Nella Viterbese non è stato convocato il portiere titolare Ermanno Fumagalli, che sarà sostituito tra i pali da Luca Bisogno. Ancora assente pure il difensore Cristian Riggio ormai indisponibile da diverse partite.

La Viterbese dovrebbe lanciare oggi dal primo minuto sulla trequarti il giovane classe 2004 Simone D'Uffizi che giocherebbe quindi la prima partita ufficiale della stagione nell'undici titolare. Ironia della sorte, se la Viterbese riuscirà oggi a superare il San Donato Tavernelle, potrebbe trovarsi di fronte ancora una volta il Latina visto che la squadra che passerà il turno affronterà la vincente della gara tra i pontini e il Giugliano.

VITERBESE (3-4-2-1): Bisogno; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta, Andreis, Megelaitis, Semenzato; D'Uffizi, Volpicelli; Polidori. A disp. Chiccarella, Vespa, Simonelli, Manarelli, Sorrini, Marotta, Mbaye, Di Cairano, Rodio, Aromatario. All. Giacomo Filippi.

SAN DONATO TAVERNELLE(3-5-2): Rossi; Gorelli, Brenna, Siniega; Borghi, Calamai, Regoli, Nunziatini, Montini; Galligani, Marzierli. A disp. Campinotti, Onori, Ciurli, Mascia, Carcani, Sepe, Noccioli, Contipelli, Ubaldi, Gjana, Viviani, Lozza. All. Lamberto Magrini.

ARBITRO: Giuseppe Rispoli di Locri.