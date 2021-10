Giovedì 7 Ottobre 2021, 06:45

Domenica prossima c'è il Grosseto in una partita da vincere assolutamente per agguantare la prima vittoria in campionato e abbandonare soprattutto l'ultimo posto in classifica. Ma il nuovo tecnico della Viterbese, Giuseppe Raffaele, si trova già una brutta gatta da pelare tra le mani. C'è infatti un'emergenza a centrocampo in casa gialloblù. Contro i toscani sarà infatti assente il regista lituano Linas Megelaitis impegnato con la sua nazionale nelle partite di qualificazione al prossimo Campionato mondiale in Qatar dove la Lituania si trova tra l'altro nello stesso girone dell'Italia. Il giocatore affronterà sabato prossimo la Bulgaria e il martedì seguente la Svizzera. La Viterbese spera di recuperarlo in vista della partita in programma sabato 16 ottobre sul terreno di gioco del Modena, che tra l'altro è stata anticipata dalle 17,30 alle 14,30. L'emergenza a centrocampo in vista della gara contro il Grosseto però non finisce qui, visto che ci sarà da valutare o meno la disponibilità anche di Riccardo Calcagni. Il giocatore sta infatti recuperando dopo aver saltato la trasferta di sabato scorso a Teramo a causa di un guaio muscolare. A questo punto la Viterbese si potrebbe schierare con una coppia centrale formata da Adopo e Foglia anche se i due centrocampisti, oltre a non aver mai giocato insieme, finora non hanno mai disputato una partita completa di novanta minuti perché ancora indietro con la preparazione avendo raggiunto i nuovi compagni di squadra solamente lo scorso fine agosto. Giuseppe Raffaele sta anche valutando se presentare nuovamente la difesa a tre, oppure passare alla retroguardia a quattro. In questi giorni il nuovo tecnico sta provando entrambe le soluzioni e probabilmente deciderà solamente sabato mattina dopo aver valutato anche lo stato di forma dei vari giocatori da impiegare. La società di via della Palazzina ha comunicato ieri che è stato annullato il ritiro che il presidente Marco Romano aveva annunciato sabato sera. Subito dopo la sconfitta sul terreno di gioco del Teramo, il numero uno di via della Palazzina aveva confermato il tecnico Alessandro Dal Canto annunciando che la squadra sarebbe andata appunto in ritiro. inialmente si doveva cominciare dallo scorso lunedì, domenica pomeriggio la Viterbese aveva poi comunicato che il ritiro sarebbe invece iniziato solamente a partire da questo pomeriggio. Visto poi l'esonero di Dal Canto ufficializzato lunedì scorso e l'arrivo del nuovo tecnico Giuseppe Raffaele, la società di via della Palazzina ha deciso di annullare definitivamente il tutto.