Mercoledì 31 Agosto 2022, 05:15

«Volpicelli è incedibile. Ora godiamoci Marotta». Il presidente residente della Viterbese, Marco Romano, fa il punto sul mercato dopo l’ufficialità arrivata ieri mattina dell’accordo per l’arrivo in gialloblù dell’attaccante classe ‘86 Alessandro Marotta, ex Modena, che ha firmato un contratto annuale. La punta la scorsa stagione ha collezionato solamente otto presenze segnando due reti con la compagine emiliana a causa di uno strano infortunio. Ormai sembra ristabilito e già si è messo a disposizione ieri del tecnico Giacomo Filippi.

Marotta ha infatti effettuato ieri il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra sul sintetico del Pilastro. È chiaro che una punta in buone condizioni fisiche come l’ex Siena e Juve Stabia, può costituire un grande valore aggiunto per la squadra gialloblù dal punto di vista realizzativo. Nella sua lunga carriera l’attaccante conta anche esperienze in Serie B con le casacche di Bari e Vicenza ed è andato anche spesso in doppia cifra riguardo alle reti messe a segno in una singola stagione.

Sempre restando al reparto avanzato, la società di via della Palazzina blinda Emilio Volpicelli. Visto che la Viterbese non è disposta a cedere la propria punta, nelle scorse ore il Foggia ha virato su Daniele Paponi del Bari. Anche in questo caso però la trattativa non è semplice. Proprio agli sgoccioli del calciomercato il club rossonero potrebbe quindi fare un ulteriore tentativo per Volpicelli. È chiaro che, per far sì che l’attaccante gialloblù prenda la strada della Puglia, il Foggia dovrebbe presentare in questo caso un’offerta irrinunciabile che possa far cambiare idea sia alla Viterbese che al giocatore. Dopo la chiara intenzione da parte della società di via della Palazzina di non privarsi nemmeno del centrocampista lituano Linas Megelaitis, si assottigliano sempre di più le probabilità che il giocatore possa approdare al Pescara in questi ultimi scampoli di calciomercato. La società abruzzese, a questo punto, cambierà obiettivo tanto che si sta focalizzando sull’ex-Gubbio Nicola Malaccari.

Intanto si è accasato anche l’ex difensore gialloblù Riccardo Martinelli, il cui contratto con la società di via della Palazzina era scaduto lo scorso 30 giugno. Il centrale disputerà infatti il prossimo campionato con la maglia del Pontedera.

Ieri sono state rese note anche le designazioni arbitrali in vista della prima giornata di campionato in programma domenica prossima. Per dirigere la partita tra Giugliano e Viterbese, che si disputerà in campo neutro allo stadio Partenio Lombardi di Avellino alle 17,30 a causa dell’indisponibilità del terreno di gioco della squadra campana, è stato designato Niccolò Turrini di Firenze.