Sabato 3 Dicembre 2022, 05:30

Novità alla Viterbese alla vigilia del derby con il Monterosi, in programma domani alle 14,30 allo stadio Enrico Rocchi. La società di via della Palazzina ha ufficializzato infatti l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Oscar Magoni. L’ex diesse di Renate e FeralpiSalò aveva già avuto un contatto telefonico l’altro ieri con i dirigenti gialloblù, in cui aveva già trovato un accordo di massima e poi nel primo pomeriggio era a Viterbo per i dettagli.

Magoni, che da giocatore ha militato per lungo tempo in Serie A con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli, prende quindi il posto di Mariano Fernandez che nelle scorse ore ha raggiunto l’accordo con la Fidelis Andria. Magoni aveva già affrontato per la verità la Viterbese da avversario quando allenava il Renate in Serie D. In quell’occasione, la squadra lombarda giocò i play-off per la promozione allo stadio Enrico Rocchi nel giugno 2008 e si impose per 3-2.

Dopo la breve carriera da allenatore, Magoni ha intrapreso quella di direttore sportivo ancora con il Renate e poi con la FeralpiSalò, ottenendo sempre ottimi risultati. Proprio alla FeralpiSalò, il nuovo direttore sportivo della Viterbese ha lavorato insieme all’ex tecnico gialloblù Stefano Sottili. Magoni, che finora ha sempre operato al Nord, è uno dei direttori sportivi più quotati dell’intera Serie C ed ha molti contatti anche con squadre della massima serie. Tra l’altro, proprio la scorsa estate, era stato sul punto di andare al Catanzaro.

Già in occasione della partita di domani contro il Monterosi, il nuovo direttore sportivo visionerà la squadra per capire dove servirà intervenire in occasione del mercato di riparazione del prossimo gennaio quando, come già successo la stagione scorsa, la Viterbese dovrà apportare dei correttivi importanti all’organico per cercare di ottenere la salvezza. «Magoni è uno dei profili più importanti del panorama calcistico della Lega Pro - ha detto il presidente Marco Romano - da qui alle prossime settimane avrà tempo e modo di programmare il nostro futuro in vista del mercato di riparazione».

Intanto la squadra continua a prepararsi in vista del derby di domani agli ordini del tecnico Emanuele Pesoli. L’allenatore non dovrebbe portare grosse modifiche all’undici iniziale, rispetto a quello che è sceso in campo mercoledì sera nella partita infrasettimanale disputata in notturna contro la Gelbison terminata a reti bianche. Anche perché sembra difficile il recupero del centrocampista lituano Linas Megelaitis alle prese con un problema al ginocchio.