Viterbese, è notte fonda: anche la Sicula Leonzio conquista il “Rocchi”. Allenatore in bilico

La Viterbese incassa la seconda sconfitta stagionale di fila, in appena quattro giorni, e rimane ancorata a quota zero punti dopo due gare giocate nel girone G del campionato di serie C.Contro la Sicula Leonzio ci si aspettava una reazione, ma l’elettroencefalogramma gialloblù è piatto. In rete per gli ospiti Aquilanti e Gammone. Alla Viterbese non basta il gol di Baldassin, per il momentaneo pareggio.A fine gara durissimo il presidente di casa, Piero Camilli: «Non hanno gioco, ne salvo quattro o cinque». Nelle prossime ore molto probabile l'esonero per il tecnico Giovanni Lopez.VITERBESE (4-3-1-2) Forte 5,5; De Giorgi 5,5 (dal 29’ s.t. Messina s.v.), Rinaldi 6, Atanasov 6, De Vito 5,5; Baldassin 6, Bovo 5 (dal 29’ s.t. Cenciarelli s.v.), Baldassin 6; Pacilli 6 (39' s,t. Zerbin s.v.); Polidori 5,5 (dal 12’ s.t. Bismark 5,5), Saraniti 6,5.(A disp. Micheli, Sini, Milillo, Otranto, Damiani, Svidercoschi, Molinaro, Scaheper). All. Lopez.SICULA LEONZIO (3-5-1-1) Narciso 6; De Rossi 6,5, Aquilanti 7, Ferrini 6,5; Talarico 6, Esposito G 6., Marano 6 (dal 14’ s.t. Gammone 7), Cozza 6 (dal 31’ s.t. Giunta s.v.), Squillace 6 (dal 14’ s.t. Esposito M. 6); Sainz-Maza 6,5 (dal 14’ s.t. Ripa 6); Gomez 6 (dal 14’ s.t. Rossetti 6).(A disp. Polverino, Russo, De Felice, Vitale, Palermo F.). All. Bianco.RBITRO Colombo di Como.Reti: 6' st Aquilanti, 10' st. Baldassin, 18' st Gammone.Note; spettatori 1.100 circa, Ammoniti Marano, De Giorgi, Pacilli, Cozza, Palermo S., e Polverino dalla panchina. Angoli 5-4.