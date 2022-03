Lunedì 14 Marzo 2022, 07:20

Lo sprint che serviva non c'è stato e la salvezza diretta, almeno per il momento, per la Viterbese resta un miraggio. Il mese di marzo doveva essere quello decisivo per effettuare quell'allungo sulle altre squadre in lotta per non retrocedere. Nelle ultime cinque gare la Viterbese ha guadagnato però solamente 3 punti proprio come l'Imolese, penultima insieme ai gialloblù, e il Grosseto, ultimo. Lo sprint è stato purtroppo appannaggio di altre squadre, che si trovavano sempre in zona playout.

La Pistoiese ha guadagnato infatti 7 punti, la Fermana 8 e il Montevarchi addirittura 9. Per tentare l'impresa la squadra gialloblù deve vincere almeno tutte le partite in casa che restano e continuare a fare sempre punti in trasferta. Auspicando poi che squadre attualmente più avanti in classifica come Siena o Teramo, ad esempio, continuino a calare fino al termine della stagione regolare. Per sperare serve assolutamente una vittoria già domani contro la Pistoiese. Per ottenerla la squadra gialloblù dovrà giocare tutti i novanta minuti come nel secondo tempo della gara di Ancona.

"Dobbiamo ripartire da quanto fatto nella ripresa - ha specificato Il centrocampista Domenico Mungo - nell'intervallo della gara di Ancona ci siamo parlati e quando siamo tornati in campo l'atteggiamento della squadra è cambiato". Dopo un inizio disastroso, Dal Canto ha saputo leggere la partita e nella ripresa anche tatticamente la squadra era messa meglio in campo. Al di là dello schema da adottare però, a centrocampo alcuni elementi sono sembrati stanchi e domani contro la Pistoiese va fatto qualche cambio. A questo punto potrebbero tornare nell'undici titolare Adopo e Iuliano. Potrebbe variare anche l'assetto difensivo visto che Luca Ricci, l'ex di turno, sarà squalificato. Da verificare ancora le condizioni dell'attaccante Andrea Bianchimano, che nel primo tempo della partita di Ancona ha dovuto abbandonare il campo per una botta al quadricipite.