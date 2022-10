Sabato 15 Ottobre 2022, 05:35

Ci vorrà la migliore Viterbese da trasferta per fermare la schiacciasassi Catanzaro. Stadio Nicola Ceravolo ore 17,30, i gialloblù giocano la seconda trasferta consecutiva in campionato sul terreno della prima in classifica che fino a questo momento, soprattutto in casa, ha totalizzato numeri impressionanti. Lo score dei giallorossi sul proprio terreno di gioco finora è di 12 reti segnate e zero subite in tre partite. Proprio per questo, in una piazza che a cavallo degli anni ‘80 militava stabilmente in Serie A, c’è grande entusiasmo e oggi si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. La compagine allenata da Vincenzo Vivarini ha una rosa fortissima, con i giocatori che oggi partiranno dalla panchina che sarebbero tranquillamente titolari in altre squadre del girone. Proprio nelle ultime settimane, la Viterbese ha fatto però le cose migliori proprio lontano tra le mura amiche e i gialloblù sperano che la storia si ripeta anche stavolta.

«Sicuramente la vittoria di Monopoli ci ha dato l’autostima che ricercavamo - ha detto il tecnico della Viterbese, Giacomo Filippi - perché abbiamo dato continuità alle buone prestazioni fatte in precedenza, eccezion fatta per l’episodio con il Latina. A Catanzaro ci andiamo con la consapevolezza delle nostre forze, ma anche di affrontare un avversario fortissimo. Noi però abbiamo bisogno di punti e cercheremo in tutti i modi di portarli a casa». La squadra è partita ieri mattina per la Calabria, fermandosi a Cassino ad effettuare l’allenamento di rifinitura per non rendere ancora più pesante la lunga trasferta. Non sono partiti i due difensori Christian Riggio e Gabriel Santoni ancora infortunati. Con ogni probabilità Filippi riproporrà la squadra che ha vinto a Monopoli con Ricci centrale a comandare la difesa, che vista l’enorme pressione che produrrà il Catanzaro fin dai primi minuti, diventerà spesso a cinque.

A centrocampo Mungo cercherà di stroncare sul nascere la manovra avversaria, mentre in avanti Polidori e Marotta cercheranno di impensierire la difesa giallorossa che fino a questo momento è apparsa impenetrabile soprattutto sul proprio terreno di gioco. La Viterbese, grazie al successo di sabato scorso ha abbandonato l’ultimo posto in classifica, purtroppo non può fermarsi ed anche oggi dovrà quindi cercare in tutti i modi di muovere la graduatoria.

COSÌ IN CAMPO

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Sounas, Ghion, Verna, Tentardini; Biasci, Iemmello. A disp. Sala, Chilà, Fazio, Gatti, Mulè, Welbeck, Pontisso, Katseris, Cinelli, Bombagi, Curcio, Cianci. All. Vincenzo Vivarini.

Viterbese (3-5-2): Fumagalli; Semenzato, Ricci, Monteagudo; Nesta, Megalaitis, Mungo, Andreis, Rodio; Polidori, Marotta A disp. Bisogno, Marenco, Manarelli, D’Uffizi, Di Cairano, Mbaye, Volpicelli, Simonelli. All. Giacomo Filippi.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo