«Contro la Cavese dobbiamo ottenere 3 punti fondamentali per la nostra salvezza». Stadio Enrico Rocchi, ore 15, dopo il trionfo di domenica scorsa contro il Bari, la Viterbese si tuffa nuovamente nella lotta per non retrocedere nell'anticipo di questo pomeriggio. La formazione di Roberto Taurino è chiamata a vincere contro la pericolosa squadra campana, che vuole aggiudicarsi questo scontro diretto per risalire ancora in classifica. Per ottenere la vittoria, la Viterbese dovrà però giocare una partita diversa soprattutto in attacco. Se la difesa sembra ormai fornire buone garanzie a prescindere dagli elementi chiamati a presidiare il reparto e anche il centrocampo sta trovando un suo equilibrio, il pacchetto avanzato fa ancora fatica a trovare la via del gol. «Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri - conferma Taurino - abbiamo rivisto con i ragazzi la partita di Bari e sicuramente avremmo potuto creare almeno quattro o cinque situazioni interessanti se non avessi sbagliato l'imbucata o il dosaggio del passaggio. Per quello che creiamo, finalizziamo ancora poco». Il tecnico non stravolgerà di molto la squadra che ha vinto domenica scorsa al San Nicola, in difesa rientreranno con ogni probabilità Mbende al centro e Urso a sinistra. In attacco, Bezziccheri potrebbe far posto a Simonelli sulla fascia sinistra. Si spera anche in una crescita dell'intesa tra Tounkara e Murilo che da qui alla fine del campionato potrebbero così essere il valore aggiunto nella squadra gialloblù. A centrocampo dovrebbero essere confermati Salandria, Bensaia e Adopo, con Besea che potrebbe entrare nel corso della ripresa.

La Cavese scende in campo, forte degli 8 punti conquistati nelle ultime 4 gare, ma teme i gialloblù. «Loro stanno vivendo un momento magico in quanto vengono da due vittorie consecutive - ha detto il tecnico Salvatore Campilongo - Taurino è un allenatore che conosco e ha trasformato questa squadra».

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto Markic, Mbende, Urso; Salandria, Bensaja, Adopo; Murilo, Tounkara, Simonelli. A disp. Maraolo, Camilleri, Bianchi, Porriu, Ricci, Menghi M., Sibilia, Rossi, Ammari, Menghi E. Besea, Tassi. All. Roberto Taurino.

CAVESE (3-4-3): Kucich; Matino, De Franco, Lancini; Natalucci, Scoppa, Matera, Ricchi; Bubas, Gerardi, Calderini. A disp. Russo, Lulli, De Marco, Favasuli, De Rosa, Senese, Gatto, Montaperto, Nunziante, Pompetti, Semeraro. All. Salvatore Campilongo.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.



