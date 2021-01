È arrivato Murilo in attacco e adesso la Viterbese cerca un centrocampista di spessore. "Forza Viterbese" queste sono state le prime parole pronunciate dal nuovo attaccante della squadra gialloblù proveniente da Livorno, che ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio di via della Palazzina fino al prossimo giugno 2024 . Dopo una lunga trattativa con l'entourage del giocatore, che il 30 dicembre si era svincolato dalla società toscana, il club del presidente Marco Romano è riuscito ad assicurarsi uno degli attaccanti sicuramente più forti di tutta la Serie C. Ieri mattina Murilo si è recato al campo del Pilastro insieme al presidente Romano e agli altri dirigenti della società, mentre nel pomeriggio ha effettuato il primo allenamento agli ordini del tecnico Roberto Taurino insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. La Viterbese è riuscita anche a tesserare in tempo giocatore per far sì che possa essere disponibile in vista della difficilissima trasferta di domani sul terreno di gioco del Catanzaro. Con ogni probabilità Murilo partirà dalla panchina e potrebbe essere mandato in campo nella ripresa, soprattutto se la Viterbese avesse bisogno di schierare un attacco con più qualità. Una volta messo un tassello importante come quello di Murilo, la Viterbese sta cercando adesso un centrocampista con grande esperienza che possa permettere quel salto di qualità e fino a questo momento non è arrivato. Nelle ultime ore è sfumata la pista che portava a Zaccaria Hamlili attualmente poco impiegato al Bari. Sul mediano Italo-marocchino c'è già un forte interessamento del Monopoli, inoltre Hamlili potrebbe decidere di restare comunque a Bari fino a termine della stagione e giocarsi tutte le proprie chances per essere impiegato di più nel corso del girone di ritorno. La Viterbese è disposta comunque fare un altro sacrificio per assicurarsi un profilo importante per il centrocampo, sperando comunque che nel frattempo arrivi anche qualche cessione per poter alleggerire la rosa attualmente a disposizione dell'allenatore Roberto Taurino. Proprio per trovare un centrocampista importante, la Viterbese sta guardando anche al mercato estero. La campagna acquisti gialloblù si dovrebbe poi concludere con l'arrivo dalla Flaminia Civita Castellana del giovane attaccante rumeno Dorin Sirbu, il cui passaggio in gialloblù potrebbe perfezionarsi tra una decina di giorni. Sirbu ha finora sempre fatto bene in Serie D e potrebbe costituire un ricambio importante nel tridente d'attacco gialloblù. A quanto sembra non arriverà invece nessun rinforzo in difesa, dato che la squadra gialloblù ha già diversi ricambi in questo reparto. È normale poi che, soprattutto se nel corso di questa campagna acquisti di riparazione dovesse arrivare qualche cessione importante, soprattutto negli ultimi giorni di calciomercato la società di via della Palazzina potrebbe piazzare qualche altro colpo dell'ultim'ora. Intanto la squadra sta preparando la trasferta di Catanzaro, la formazione iniziale non dovrebbe discostarsi di molto da quella che ha pareggiato contro la Virtus Francavilla nell'ultima partita prima della pausa. In attacco farà il suo rientro Alessandro Rossi mentre a centrocampo riprenderà il suo posto in cabina di regia il Nicholas Bensaja. Anche nell'allenamento di ieri, in attacco sulla fascia destra è stato confermato Daniel Bezziccheri.

