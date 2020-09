Ultimo aggiornamento: 09:42

Il risultato dei tamponi effettuati lo scorso venerdì dai giocatori dell'Arezzo non arriva, annullata l'amichevole che si doveva giocare ieri tra la squadra toscana e la Viterbese. La notizia, che ha sorpreso tutti i tifosi gialloblù, è arrivata nella tarda mattinata di ieri proprio quando la compagine allenata da Agenore Maurizi si stava apprestando a partire per Chianciano dove la partita amichevole si sarebbe dovuta svolgere alle 17. A quel punto, la Viterbese ha effettuato nel pomeriggio un allenamento allo stadio Enrico Rocchi, per non perdere il ritmo dopo la ripresa dei lavori che è stata riavviata lo scorso mercoledì. L'attività della squadra gialloblù sta infatti proseguendo regolarmente, dato che la società di via della Palazzina aveva invece già comunicato l'esito negativo degli esami molecolari effettuati venerdì 11 settembre per i propri tesserati. Tutti i tamponi effettuati nella settimana scorsa dai componenti del gruppo squadra, non hanno fatto più emergere nessun caso positivo al Covid infatti. Salta quindi quello che poteva essere un test molto probante per i gialloblù in vista dell'inizio del campionato previsto per il prossimo 27 settembre. Difficilmente la partita si potrà rigiocare domenica prossima, visto che l'Arezzo mercoledì 23 settembre è atteso dal derby con il Pontedera valido per la prima giornata della Coppa Italia. Viterbese e Arezzo non ci sono affrontate sul terreno di gioco, ma sono ugualmente in competizione per assicurarsi il classe 2000 Filippo Gilli.Intanto è praticamente conclusa la trattativa per portare alla Viterbese il centrocampista Francesco Salandria, voluto dal tecnico Agenore Maurizi. Dopo l'interesse mostrato dalla Viterbese, e una trattativa con il Catania che è durata diversi giorni, la società siciliana ha messo proprio lo scorso weekend il giocatore sul mercato e l'accordo con la Viterbese si sta concretizzando in queste ore. Il giocatore è atteso in città oggi o domani al massimo per la firma. Una volta concretizzatosi l'affare relativo all'arrivo di Salandria la Viterbese, per chiudere il mercato, cercherà di concludere l'accordo per altri due giocatori under. Uno che possa ricoprire il ruolo di quinto a centrocampo e un altro che giochi nella posizione di difensore centrale per sostituire Paolo Cerroni, che dovrà star fuori per circa sei mesi dopo l'operazione al crociato dei giorni scorsi. Per il ruolo di esterno a centrocampo piace il giovane Filippo Gilli, classe 2000 di proprietà del Torino. Il giocatore ha già disputato una stagione in Serie C dello scorso campionato con la maglia dell'Alessandria. In competizione con la società di via della Palazzina per assicurarsi le prestazioni del giocatore, c'è però proprio l' Arezzo. Nelle ultime ore la Viterbese si è messa in contatto anche con Lazio e Milan, per provare a portare in gialloblù qualche giovane in uscita dalle squadre Primavera delle due società.