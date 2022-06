Lunedì 27 Giugno 2022, 06:35

Al momento è corsa a due per la panchina della Viterbese. Avanza Giorgio Gorgone, che ha vinto il campionato con la Primavera 2 del Frosinone, ma c'è la candidatura anche del tecnico della Lazio under 17, Salvatore D'Urso.

Viterbese, in arrivo il nome del nuovo tecnico. Dal Canto saluta: «La squadra parte da una buona base»

In un primo momento la società di via della Palazzina aveva pensato anche a Bruno Caneo, l'esperto tecnico che ha guidato la Turris nel campionato appena concluso sembra però vicino al Padova. Salvatore D'Urso è stato vice allenatore al Catanzaro al Cesena e alla Lucchese, ha allenato la rappresentativa under 17 della Lega Nazionale Dilettanti ed ha appena guidato la squadra under 17 della Lazio eliminata ai quarti delle delle finali di categoria dopo il doppio confronto con l'Inter.

La stagione dei giovani biancocelesti è stata però valutata in modo positivo dato che la Lazio ha comunque terminato al secondo posto nella regular season. La candidatura di D'Urso rientra in un progetto di sinergia tra la Viterbese e le giovanili biancocelesti, dato che il preparatore dei portieri della Primavera gialloblù Luca Catracchia potrebbe approdare alla Lazio seguito da qualche altro componente dello staff delle giovanili del club di viadellaPalazzina. Visto che, come annunciato dal direttore generale Francesco Pistolesi, la prossima stagione la Viterbese tornerà ad usufruire del minutaggio degli Under abbandonato nella seconda parte della stagione dopo la chiusura del mercato di riparazione di gennaio, la società gialloblù sta cercando un allenatore abituato a lavorare con gli under.

Una delle priorità della Viterbese sarà infatti proprio la valorizzazione dei giovani, come già fatto per il 2003 Filippo Marenco e per il 2004 Simone D'Uffizi, che sono appetiti da squadre di categoria superiore. Per questo, al momento, il tecnico più probabile resta Giorgio Gorgone che è stato sentito nei giorni scorsi dai dirigenti gialloblù. Gorgone ha appena vinto il campionato con il Frosinone portando la giovane squadra ciociara nel campionato di Primavera 1. Per anni è stato il secondo di Roberto Stellone e viene indicato come un allenatore emergente.

Nelle prossime ore la Viterbese dovrebbe scegliere il profilo più adatto, anche se non è escluso che spunti qualche nome a sorpresa. Per quello che riguarda il mercato dei giovani, che la Viterbese dovrà evitare di sbagliare come successo invece in diversi casi nella scorsa stagione, al momento il club gialloblù ha sondato il terreno per la punta cresciuta nel Torino, Samuele Lovaglio, e per il difensore di fascia destra di proprietà del Sassuolo, Davide Manarelli.