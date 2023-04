Martedì 4 Aprile 2023, 05:50

Un fallo di mano ti allunga la vita e la Viterbese torna di nuovo a sperare nei playout. Dopo la svista nella trasferta di Potenza sul fallo di mano in area di Sbraga, che se sanzionato avrebbe permesso alla Viterbese di giocare una partita sicuramente diversa, stavolta è un penalty concesso ai gialloblù proprio allo scadere a dare forse una svolta alla stagione. «Dalla Fidelis Andria alla Turris - ha detto Lopez - siamo ancora tutti dentro i playout. Abbiamo delle difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi a superarle e a crederci fino alla fine. Ora dobbiamo guadagnare tre punti anche contro il Monterosi, dalla partita contro la Gelbison e da quella che disputeremo sabato prossimo appunto ci aspettiamo di raccogliere sei punti. Non sarà facile perché i problemi li abbiamo, ma come sempre cercheremo di affrontare la partita al meglio. Creiamo tanto ma non concretizziamo».

La vittoria in extremis di domenica sera, quando ormai tutto sembrava essere perduto, ha riacceso le speranze anche di diversi tifosi che adesso guardano con più fiducia al derby di sabato prossimo contro i cugini biancorossi. Dopo un primo tempo giocato sotto tono, la Viterbese ha disputato contro la Gelbison una ripresa sicuramente migliore che le ha permesso di reggere l’urto dell’offensiva avversaria soprattutto quando i campani hanno alzato il proprio baricentro rinforzando l’attacco per cercare la vittoria ed anche di andare a cercare il successo fino alla fine arrivato poi grazie ad un tiro in porta di Megelaitis fermato con la mano da un giocatore avversario, che poi ha indotto il direttore di gara a concedere la massima punizione a favore dei gialloblù.

Se è vero che vincere aiuta a vincere, anche la squadra dovrà dimostrare più consapevolezza dei propri mezzi e meno paura rispetto alle partite che si sono susseguite nelle settimane scorse. L’auspicio è che la squadra ritrovi adesso lo stesso spirito che le aveva permesso di ottenere tre vittorie consecutive nel mese di febbraio, poi venuto meno dopo un altro calcio di rigore (stavolta a sfavore) sempre in pieno recupero contro il Picerno.

La squadra ora sta già iniziando a preparare il difficile scontro di sabato prossimo, che in caso di vittoria la vedrebbe accorciare a soli due punti il distacco in classifica dal Monterosi. In vista di questa gara il tecnico Giovanni Lopez recupera a centrocampo Domenico Mungo, che ha saltato per squalifica la trasferta di Agropoli contro la Gelbison. Da modificare anche le condizioni di Antonino Barillà, in vista di un suo possibile recupero, dopo l’infortunio arrivato durante il primo tempo della gara disputata due sabati fa allo stadio Enrico Rocchi contro il Cerignola.

La Viterbese ora dovrà guardare alle squadre che la precedono in classifica, ma pensare anche alla Fidelis Andria ultima in classifica ad un solo punto di distanza però dai gialloblù.