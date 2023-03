Martedì 7 Marzo 2023, 06:00

Un punto nelle ultime due partite. Pur non demeritando, la Viterbese ha rallentato la sua corsa verso la salvezza a causa di alcuni episodi sfavorevoli nelle ultime due settimane. Se le tre vittorie consecutive, e soprattutto il grande successo contro la capolista Catanzaro fino a quel momento imbattuta, avevano potuto far pensare ad una Viterbese che potesse raggiungere addirittura la salvezza senza passare per i playout le gare contro Picerno e Foggia hanno con ogni probabilità vanificato questa speranza. C'è da dire comunque, che fin dal primo giorno del suo insediamento sulla panchina gialloblù, il tecnico Giovanni Lopez ha sempre parlato di una salvezza da conquistare tramite gli spareggi salvezza e mai alla fine della stagione regolare e quindi la squadra è già preparata. Attualmente la Viterbese si trova infatti sempre al penultimo posto, mentre la sestultima Gelbison ha al momento 10 punti in più. Il che vorrebbe dire che la squadra gialloblù dovrebbe recuperare nelle ultime otto partite questa distanza ai campani (dovendo tra l'altro giocare anche lo scontro diretto in trasferta) ed anche eventualmente alle altre squadre che si trovano nel gruppone con uno o due punti in più della Gelbison. Grazie agli ultimi successi, la Viterbese ha comunque riportato a meno di 8 punti la distanza con la quintultima in classifica che le permetterà comunque di giocare i playout. Nelle passate settimane questo gap era arrivato anche ad 11 lunghezze ed in questo caso, pur arrivando penultima, la squadra gialloblù sarebbe retrocessa direttamente senza disputare nemmeno gli spareggi. Se la stagione regolare finisse oggi, la squadra gialloblù disputerebbe i playout contro il Monterosi che al momento occupa la quintultima posizione. Ma è chiaro che la squadra di Lopez dovrà cercare di fare più punti possibili da qui al termine del campionato, fissato per il prossimo 23 aprile, per cercare di guadagnare una posizione migliore nella griglia dei playout in modo di poter giocare la gara di ritorno in casa e soprattutto avere a disposizione due risultati su tre nel doppio scontro diretto per non retrocedere, come successo nel corso della stagione passata quando la Viterbese la spuntò contro la Fermana. In caso di classifica avulsa attualmente la formazione allenata da Giovanni Lopez è sfavorita con il Messina ed anche con il Monterosi, con cui però dovrà giocare la gara di ritorno il prossimo 8 aprile. La Viterbese dovrà far visita in questo girone di ritorno anche alla Turris, che nella gara di andata allo stadio Enrico Rocchi ha pareggiato 1-1. La squadra si ritroverà oggi per iniziare a preparare la difficile trasferta di domenica prossima sul terreno di gioco del Potenza. Non ci sarà lo squalificato Mastropietro e al suo posto potrebbe giocare Antonino Barillà. Ovviamente si spera anche che migliorino le condizioni fisiche dei due attaccanti Jallow e Marotta.