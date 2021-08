Domenica 8 Agosto 2021, 06:45

Viterbese, ci sarà la reazione dovuta? La parola al campo. Canepina ore 18, la squadra gialloblù affronta la Roma Primavera nella quarta amichevole della preparazione precampionato. Dopo lo sfogo del tecnico Alessandro Dal Canto, che ha criticato la sua squadra per la prova senza personalità offerta soprattutto nel primo tempo della partita di mercoledì scorso contro l'Arezzo, la formazione gialloblù è chiamata questa sera ad una prova convincente. Soprattutto perché le partite dove i punti contano, iniziano ad avvicinarsi e perché la squadra è ormai quasi al completo che dovrebbe quindi iniziare a fornire risposte confortanti.

Quello di oggi contro i giovani giallorossi sarà un test importante per il centrocampista Linas Megelaitis chiamato a dare qualità alla squadra in cabina di regia. Il giocatore lituano, arrivato a preparazione iniziata dopo aver militato la stagione scorsa nel Gubbio, è sembrato ancora il ritardo di condizione nelle due precedenti uscite contro Ascoli e Arezzo. Sempre a centrocampo sarà una gara importante per Francesco Salandria, che la Viterbese sta valutando se cedere o meno. Stesso discorso in difesa per Vincenzo Camilleri. Giocherà uno spezzone di gara anche il centrocampista francese Michel Adopo, che la Viterbese ha ufficializzato nei giorni scorsi.

Dopo la doppietta nella partita di mercoledì scorso, sarà chiamato a confermarsi in vanti l'attaccante Luan Capanni. Sarà concesso più minutaggio anche a Michele Volpe, ormai recuperato dopo l'infortunio della scorsa stagione, che nello spezzone di gara giocato contro l'Arezzo ha dimostrato molta voglia di fare. Bisognerà anche valutare, se sempre in avanti, Alessandro Dal Canto farà giocare Emilio Volpicelli che non era stato impiegato nella partita precedente a causa di un affaticamento.

La partita di oggi sarà disputata a porte chiuse. L'amichevole con la Roma Primavera sta diventando un classico per l'estate gialloblù, visto che le due squadre si erano affrontate anche lo scorso agosto con la Viterbese che si impose per 2-0. In quel caso l'incontro si giocò allo stadio Enrico Rocchi. La Viterbese si allenerà anche la prossima settimana a Canepina in attesa di sapere quello che sarà poi il suo avversario nel primo turno della Coppa Italia. Per quello che riguarda la composizione dei gironi è confermato che tutto si svolgerà domani. Alle 11 verranno resi note le squadre che parteciperanno ai tre raggruppamenti settentrionale, centrale e meridionale. Alle 19 appuntamento invece per svelare i calendari dei tre gironi comprensivi anche delle date della prossima stagione. La Viterbese aspetta di abbandonare dopo tre stagioni il raggruppamento meridionale per essere inserita nel girone centrale.