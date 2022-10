Lunedì 17 Ottobre 2022, 05:40

Gli applausi non bastano, le polemiche non servono, adesso c'è solo l'imperativo di vincere. La Viterbese si congeda dalla beffa di Catanzaro con tanta amarezza, a causa di una sconfitta immeritata per quanto si è visto sul terreno di gioco nel corso dei novanta minuti di gara. La società di via della Palazzina ha diffuso ieri mattina un comunicato stampa dove stigmatizzava l'operato della società calabrese che aveva fatto sistemare i dirigenti gialloblù nella tribuna insieme ai tifosi locali.

Qualche ora più tardi il presidente Marco Romano ha poi corretto il tiro precisando che "nulla di grave è accaduto in tribuna grazie alla civiltà dei tifosi del Catanzaro e alla professionalità delle forze dell’ordine". Ribadendo però "la perplessità circa l’organizzazione della U.S. Catanzaro 1929 che ha costretto i dirigenti della Viterbese ad attraversare il campo per entrare in tribuna attraverso le recinzioni obbligando alcuni tifosi del Catanzaro a spostarsi per far sedere gli stessi dirigenti della Viterbese. Naturale quindi il disagio di cinque persone circondate da migliaia di tifosi della squadra avversaria". Per Romano non finisce qui "Il tutto è stato immortalato dalle telecamere. Faremo presente tutto ciò agli organi federali" ha concluso il presidente gialloblù.

Il numero uno di via della Palazzina ha contestato anche l'operato arbitrale circa la decisione di giudicare corretta l'entrata di Scognamillo su Marotta lanciato a rete, dalla cui azione seguente è poi scaturito il gol del pareggio calabrese. Seppur molto rischiosa, l'entrata del difensore del Catanzaro è sembrata corretta e nel dubbio difficilmente l'arbitro avrebbe optato per una decisione che poi avrebbe comportato anche l'espulsione del giocatore della squadra di casa. Al di là del risultato, sicuramente beffardo, la prestazione della Viterbese di sabato è stata accolta con favore da tutti, ma il difficile viene adesso.

La squadra gialloblù deve continuare infatti a lavorare su quelli che sono gli aspetti ancora da correggere. "Dopo il gol del pareggio siamo calati un pochino mentalmente e ci siamo abbassati un po' troppo" ha detto il vice allenatore gialloblù Fabio Levakovich a fine partita presentatosi in sala stampa al posto del tecnico Giacomo Filippi espulso dopo la rete del 2-2 del Catanzaro e quindi squalificato anche domani sera contro l'Avellino. Applausi e polemiche non devono distogliere però la formazione gialloblù da quello che è l'obiettivo più importante.

Domani la Viterbese è obbligata ad ottenere i tre punti contro l'Avellino e dovrà dimostrare di essere brava anche ad impostare la partita per vincere, mostrando di avere soprattutto le qualità mentali, fisiche e tecniche per farlo. La squadra di Filippi dovrà mostrare che i progressi evidenziati nelle ultime partite che potranno permettere di vincere anche le partite casalinghe che sono fondamentali per una squadra in lotta per la salvezza