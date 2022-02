Lunedì 14 Febbraio 2022, 05:35

Fu vera gloria quella di Imola e Pesaro? Il Teramo ha certificato il no. I gialloblù sono di nuovo sconfitti in casa subendo un'incredibile rimonta dalla squadra abruzzese che si impone per 3-2. La formazione di Punzi, rimasta sotto la doccia nell'intervallo, si mostra ancora immatura per poter viaggiare in modo sicuro verso la salvezza mostrando di nuovo dei limiti sia a livello mentale, che tattico.

La Viterbese ha sofferto sulle fasce, dove Pavlev e Calcagni si sono trovati in difficoltà al cospetto di due esterni che hanno spinto molto sulle corsie laterali come Mordini e Bouah, cosa questa che Imolese e Vis Pesaro non avevano fatto nelle due gare precedenti. Anche i meccanismi difensivi si sono mostrati poi poco rodati al cospetto delle veloci ripartenze abruzzesi e di un centravanti come Bernardotto che con la sua fisicità ha sempre tenuto in apprensione la retroguardia gialloblù. Come era già successo poi in altre precedenti occasioni, il cambio di modulo e gli ingressi in campo nella ripresa da parte degli avversari hanno cambiato il volto della partita a loro favore.

E pensare che la gara era iniziata nel migliore dei modi con D'Ambrosio, che 0firma subito il vantaggio grazie ad un colpo di testa dopo una punizione calciata da Volpicelli. La Viterbese gioca bene, pressa sul portatore di palla avversario e tiene il Teramo costantemente nella propria metà campo. Ogni volta che I biancorossi si affacciano nell'area di rigore gialloblù riescono però a trovare scompiglio grazie a Cisco e Bernardotto che ci mettono sempre il fisico. La Viterbese tiene costantemente il pallino del gioco ma non trova sbocchi per raddoppiare, fin quando Volpicelli viene placcato nell'area avversaria e l'arbitro concede un penalty che lo stesso attaccante si incarica di trasformare.

Partita in discesa? Nemmeno per idea. Il Teramo conquista terreno e inizia a presidiare le fasce. Una disattenzione di Pavlev causa così il rigore che permette agli ospiti di riaprire la gara. All'inizio della ripresa la Viterbese attacca in modo confuso e subisce le ripartenze del Teramo. Come quella che porta a rete Bernardotto, che ha tutto il tempo di dirigersi verso l'aria gialloblù e di indovinare l'angolino dopo essere stato lasciato dimenticato dai difensori gialloblù. Il Teramo, che è passato alla difesa a tre, spinge molto sulle fasce e Guidi capisce che può vincere la partita. Il cambio di De Grazia al posto di Bouah gli dà ragione, visto che proprio De Grazia trasforma in oro un'altra ripartenza che trova ancora impreparata la retroguardia gialloblù. La Viterbese non reagisce e continua a giocare con dei monotoni traversoni nell'area avversaria che sono in gran parte presa dei difensori centrali abruzzesi e in particolare di Soprano.