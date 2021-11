Venerdì 26 Novembre 2021, 06:40

Ora testa solamente alla Reggiana. Archiviata con onore la parentesi della Coppa Italia, dopo l'uscita ai quarti di finale contro il Padova come da pronostico, la Viterbese può concentrarsi sul campionato: dopodomani allo stadio Mapei dovrà affrontare la capolista finora imbattuta.

Della partita di Coppa di mercoledì scorso, giocata in Veneto, la Viterbese dovrà conservare prima di tutto la mentalità con cui è scesa in campo. L'allenatore Francesco Punzi è riuscito a incidere a livello psicologico sulla squadra, come evidenziato sia nella vittoriosa partita di campionato contro il Gubbio di domenica scorsa, sia nella gara di Coppa contro il Padova.

L'allenatore però in questi giorni dovrà lavorare soprattutto a livello tattico per presentare la formazione migliore in vista della difficilissima trasferta di Reggio. Al centro dell'attacco tornerà Michele Volpe, non convocato per la partita di Coppa proprio per averlo al meglio della condizione dopodomani. Il bomber, che ha segnato 4 gol nelle ultime quattro partite, è il simbolo del nuovo corso gialloblù. Ma va utilizzato con criterio visto che viene da un grave infortunio. In avanti con lui sarà impiegato il brasiliano Murilo insieme a Volpicelli. Quest'ultimo avrà però licenza di spaziare per il fronte offensivo e quindi la Viterbese dovrebbe presentarsi con una 4-3-1-2.

In questi giorni Punzi dovrà lavorare anche sul centrocampo e soprattutto sulla convivenza tra Megelaitis e Iuliano. Con il ritorno a tempo pieno del giocatore lituano, che viene impiegato come centrale, Iuliano è stato spostato nel ruolo di mezzala, dove però le sue prestazioni non sono risultate decisive come quando è stato invece utilizzato come regista.

In difesa, per il ruolo di centrale al fianco di D'Ambrosio sono invece in lizza il giovane 2003 Filippo Marenco e l'olandese Junior Van Der Velden. Saranno questi due a giocarsi il ruolo da titolare nelle prossime partite, almeno fin quando non rientrerà Martinelli infortunatosi due settimane fa contro il Pontedera. Il difensore sarà quindi assente dopodomani contro la Reggiana, che avrebbe affrontato da ex. Riccardo Martinelli ha Infatti militato nei granata proprio la scorsa stagione, quando la Reggiana era in B. Nonostante una stagione difficile, culminata con la retrocessione diretta, Martinelli è risultato uno dei giocatori migliori della squadra.