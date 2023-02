Giovedì 9 Febbraio 2023, 05:45

La Viterbese si prepara ad affrontare la capolista, ma da Catanzaro è prevista l’invasione. Nella città calabrese cresce la febbre per la trasferta di domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro i gialloblù, così il Catanzaro sarà seguito da tantissimi supporters.

Ieri erano stati venduti quasi 1.000 tagliandi dei 1.250 riservati alla tifoseria ospite e nella giornata odierna si conta di arrivare con ogni probabilità al tutto esaurito. Se la domanda dovesse aumentare ancora, ieri era stata paventata anche un’ipotesi di poter riservare un altro spicchio delle tribune dello stadio Enrico Rocchi ai supporters ospiti. Ma la possibilità sembra comunque di difficile attuazione. Il Catanzaro sta uccidendo il campionato con 70 punti conquistati fino a questo momento arrivati da 22 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte.

Nonostante la forza dell’avversario, la Viterbese non può permettersi passi falsi, visto il terreno ancora da recuperare per poter continuare a sperare nella salvezza. Ieri la squadra si è allenata al campo del Pilastro, e dopo tanto tempo il tecnico Giovanni Lopez ha potuto finalmente contare su tutti gli elementi della rosa. Pienamente in gruppo anche l’esterno di centrocampo Gianmarco Nesta, assente per infortunio ormai da qualche mese. Il giocatore potrebbe partire dalla panchina, potrebbe rivelarsi molto utile nel corso della ripresa. Stesso discorso per il centrocampista Antonino Barillà, arrivato in occasione del mercato di riparazione invernale, mai sta mettendo sempre più minutaggio nelle gambe.

Sempre Per quello che riguarda il centrocampo, il lituano Linas Megelaitis, che rientra dopo il turno di squalifica, dovrebbe ritrovare la maglia da titolare con Mbaye che quindi tornerebbe nuovamente in panchina. Tutti disponibili anche i giocatori del Catanzaro, l’unico assente sembrava dovesse essere Francesco Bombagi dopo il recente infortunio. Ma l’attaccante ieri è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra e quindi potrebbe essere convocato anche per la partita di domenica prossima. La gara contro i giallorossi sarà arbitrata da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, il fischietto campano ha arbitrato i gialloblù in occasione della partita casalinga valida per la quarta giornata di andata dello scorso campionato contro il Cesena, con i romagnoli che si imposero per 1-0.

Con Giovanni Lopez in panchina, la squadra gialloblù ha già affrontato il Catanzaro allo stadio Enrico Rocchi nella stagione 2019-20. Anche in quell’occasione i calabresi partivano nettamente favoriti, ma la Viterbese vinse ugualmente con il punteggio di 2-1 grazie ai gol segnati nel primo tempo da Volpe ed Errico.