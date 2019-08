Viterbese: domenica amichevole contro il Siena. Il tecnico Antonio Calabro: «Mi piace l'atteggiamento dei ragazzi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'amichevole vinta 4-0 sabato scorso contro il Montespaccato, la Viterbese è tornata subito in campo per gli allenamenti nella settimana che porterà a Ferragosto. A Canepina, sede del ritiro gialloblù, si è visto anche il neo acquisto Tounkara, con l'attaccante laziale che ha disputato i primi allenamenti in maglia gialloblù. Per domani è prevista una doppia seduta: allenamento al mattino e nel pomeriggio (ore 17,30), test in famiglia. A cavallo di Ferragosto, 14 e 15, due giorni di riposo; poi ripresa del lavoro con un'amichevole prestigiosa fissata per domenica pomeriggio. Alle 17,30, De Falco e compagni saranno impegnati all'Artemio Franchi di Siena, per un test pre-campionato contro i bianconeri dell'ex Alessandro Polidori.Intanto, mister Calabro, traccia un bilancio di questa prima fase di lavoro. "In queste prime uscite, e nel lavoro di tutti i giorni, sto vedendo il giusto atteggiamento da parte dei ragazzi - spiega il mister - siamo una squadra con molti elementi nuovi e per questo ogni singola seduta di lavoro ed ogni test, diventanto fondamentali per crescere. Mercato? Con la società parlo tutti i giorni: sanno che ci manca ancora qualcosa".