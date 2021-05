1 Maggio 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 2 minuti)







Una classica della storia gialloblù in tono minore, molto minore. Teramo, stadio Bonolis,alle 20,30 di domani sera la Viterbese sfiderà la squadra loca in occasione dell'ultima giornata di campionato in quella che è stata sempre una gara molto sentita da entrambe le piazze. Stavolta la partita sarà ininfluente sia per i tifosi, che non potranno essere allo stadio, e sia per la classifica.

La Viterbese dovrà uscirne comunque in maniera dignitosa e potrà sfruttare comunque l'occasione per valutare qualche giovane che è stato poco impiegato. Oltre agli infortunati Markic, Palermo Bezziccheri ed Ammari, che è tornato ad allenarsi a parte, non ci sarà nemmeno Federico Baschirotto. Nelle scorse settimane, il difensore ha stretto i denti giocando nonostante un problema al dito. Domani sera la Viterbese non lo rischierà. Con ogni probabilità non ci sarà nemmeno Mbende, per cui la retroguardia potrebbe schierarsi in modo inedito con una linea formata da molti giovani.

In avanti verrà dato spazio invece ad Edoardo Tassi, giunto in via definitiva dall'Ascoli nello scorso mercato di riparazione di gennaio. L'attaccante si è infortunato poco dopo il suo arrivo in gialloblù ed ha avuto quindi poche occasioni per mettersi in mostra. Domenica scorsa, contro il Catanzaro, ha giocato titolare al centro del tridente e la cosa si ripeterà anche domani. La Viterbese vuole infatti osservare il giocatore soprattutto in vista della prossima stagione, dato che Tassi ha ancora un altro anno di contratto che lo lega alla società gialloblù.

Quella contro il Teramo, squadra che ha allenato tra l'altro proprio due stagioni fa, sarà anche l'ultima partita sulla panchina della Viterbese per Agenore Maurizi, richiamato per sostituire Roberto Taurino, nelle ultime quattro giornate di campionato. Anche se non ci sono motivi di classifica, ci sono qjindi diverse ragioni che spingono la Viterbese a fare bene. Dall'altra parte, ci sarà infatti un Teramo che ha tutto l'interesse a guadagnare i tre punti per migliorare la propria classifica e poter quindi affrontare i play-off in una posizione migliore. Vincendo domani sera, e sperando anche in alcuni risultati favorevoli dagli altri campi, gli abruzzesi potrebbero piazzarsi ancora al settimo posto. La partita sarà diretta dal signor Ettore Longo di Cuneo incontra per la prima volta i gialloblù-. Il fischietto piemontese, finora non ha infatti mai diretto la Viterbese durante la sua carriera.

TERAMO (4-3-1-2): Lewandowski; Piacentini, Trasciani, Soprano, Cappa; Arrigoni, Lombardi, Costa Ferreira; Bombagi; Birligea, Kyeremateng. A disp. Valentini, Furlan, Mungo, Pinzauti, Ekue, Di Francesco, Bellucci, Persiani, Gerbi. All. Massimo Paci VITERBESE (4-3-3): Daga; Bianchi, Camilleri, Ricci, Porru; Adopo, Bensaja Besea; Tassi, Rossi, Tounkara. A disp.: Bisogno, Simonelli, De Santis, Urso, Falbo, Sibilia, Salandria, Zanon, Menghi All. Agenore Maurizi ARBITRO: Ettore Longo di Cuneo