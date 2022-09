Sabato 17 Settembre 2022, 05:20

La Viterbese lavora in vista del big-match di domani contro il Pescara, con il problema esterni da risolvere. La squadra di Filippi ha subito 5 reti nelle prime tre partite di questo campionato, ma spesso i difensori gialloblù si sono trovati uno contro uno con gli attaccanti avversari a causa della mancata copertura dei centrocampisti esterni. Cosa caduta questa anche in occasione del gol che ha portato il vantaggio di Messina nella partita pareggiata poi mercoledì sera.

Le stesse situazioni si erano poi già verificate in precedenza sia nella gara disputata sul neutro di Avellino contro il Giuliano e in occasione della partita allo stadio Enrico Rocchi di domenica scorsa contro la Fidelis Andria. Questo è sicuramente un problema che va affrontato e risolto per far sì che la retroguardia gialloblù sia meno vulnerabile nelle prossime partite. A proposito di esterni di centrocampo, domani contro il Pescara non ci sarà Daniel Semenzato che è stato squalificato per una giornata.

Al suo posto potrebbe essere schierato Andreis, con il conseguente ritorno come centrale di centrocampo di Mbaye che giocherà quindi a fianco a Megelaitis. Per quello che riguarda invece il posto di centrale in difesa sono in ballottaggio Ricci e Riggio, con quest'ultimo che rientra dopo l'assenza di mercoledì sera a Messina dovuta ad un turno di squalifica dopo l'espulsione nel finale nella gara di domenica scorsa. Per quello che riguarda invece il reparto avanzato, potrebbe essere troppo presto per vedere dal primo minuto la coppia Polidori-Marotta in avanti con Volpicelli trequartista.

Può darsi che il tecnico Giacomo Filippi opti per una soluzione più abbottonata confermando il 3-4-2-1. Fermo restando che la soluzione delle due punte potrebbe essere una variante importante nella ripresa, come già accaduto a Messina Il Pescara, che scenderà in campo domani allo stadio Enrico Rocchi, ha una situazione di estrema emergenza in difesa dove, a causa dell'infortunio del centrale Filippo Pellicani In occasione della partita persa in casa nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso contro il Crotone, i difensori a disposizione al momento sono solamente Boben e Brosco.

A questo punto la squadra abruzzese potrebbe affrettare il rientro di Ingrosso. Intanto, la Viterbese esordirà in Coppa Italia il prossimo 5 ottobre allo stadio Enrico Rocchi contro la neopromossa San Donato Tavernelle che milita nel Girone B. Il primo turno della manifestazione si sarebbe dovuto disputare lo scorso 21 agosto, ma fu poi rinviato a data da destinarsi in attesa della decisione del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi contro l'esclusione dal campionato di Teramo e Campobasso.