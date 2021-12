Sabato 18 Dicembre 2021, 06:45

Alla Viterbese serve solo la vittoria domani contro la Carrarese, nell'ultima giornata del girone d'andata, per continuare a sperare nella salvezza. La squadra toscana, guidata in panchina dall'ex bomber di Empoli e Udinese Totò Di Natale, è tra le squadre del girone che hanno fatto peggio in trasferta avendo raccolto la grande maggioranza dei punti che ha ora in classifica sul proprio campo. La Carrarese ha infatti subito lontano dalle mura amiche 19 reti su un totale di 27. In trasferta ha inoltre ottenuto una sola vittoria più di due mesi fa sul terreno di gioco dell'Imolese. Nelle ultime 9 partite gli apuani hanno inoltre ottenuto un solo successo. Proprio la Carrarese però, nel recupero di mercoledì scorso, sul terreno di gioco della Lucchese, dove ha disputato solamente il secondo tempo della partita che era stata rinviata precedentemente, è riuscita a strappare un prezioso 0-0 pur giocando in inferiorità numerica "A Viterbo, sarà difficile - ha detto il tecnico Totò Di Natale dopo la gara di Lucca - bisognerà essere pronti per poter chiudere positivamente il girone di andata". Proprio in queste ultime gare la difesa della Carrarese è parsa più granitica e compatta, sfondare il muro toscano non sarà quindi agevole per la Viterbese. Però la squadra di Punzi dovrà assolutamente trovare la via del gol per cercare di vincere le due partite casalinghe contro Carrarese e Fermana così da girare alla sosta prenatalizia con 18 punti in classifica. La squadra di Francesco Punzi si schiererà con Marenco e Van Der Velden che si giocano la maglia lasciata libera dallo squalificato Martinelli in difesa. A centrocampo ci sarà la conferma per il francese Michel Adopo, dopo le buone prove in quest'ultimo periodo mentre in avanti tornerà dal primo minuto Michele Volpe per cercare di ritrovare il gol che manca ormai da tre giornate dopo che l'attaccante ex Frosinone era andato a segno per quattro gare consecutive. La Viterbese si è allenata ieri con due sedute mattina e pomeriggio, mentre tornerà a lavorare questa mattina per la rifinitura, dove il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi circa la formazione da mandare in campo dal primo minuto domani pomeriggio.