Viterbese domani amichevole di lusso contro il Frosinone: si gioca alle ore 11 al Park hotel Mancini di Roma

Il campionato può attendere, ma la Viterbese domani mattina si regalerà un derby di lusso. Alle ore 11, la compagine allenata dal tecnico Giovanni Lopez, sfiderà in amichevole il Frosinone. Il match andrà in scena sul campo del Mancini Park Hotel di Roma, dove i canarini si trovano in ritiro.

Il Frosinone, che dopo due anni è ritornato in serie A, sfrutta la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale e sfiderà i gialloblù in un derby laziale che manca dagli anni novanta. Bel test dunque per Rinaldi e soci, che stanno lavorando in attesa che si sblocchi la situazione campionato. Il Frosinone, guidato in panchina dal Moreno Longo, non è partito benissimo in serie A e si ritrova in ritiro a Roma proprio per preparare al meglio la sfida chiave di domencia prossima contro l'Empoli.

Ultimo aggiornamento: 13:08

