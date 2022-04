Martedì 26 Aprile 2022, 05:55

"Tutti d'un sentimento" in vista dei playout. A scandire il celebre motto cittadino è Giulio Marini che, nel 2001 insieme a Carlo Cardoni e Lillo Puccica allenatore, fu tra gli artefici del miracolo sportivo che permise alla Viterbese di mantenere la categoria negli spareggi salvezza contro la Nocerina. La squadra si era classificata penultima tra l'indifferenza della piazza, a quel punto Giulio Marini e Carlo Cardoni presero in mano la squadra mettendo Lillo Puccica come allenatore e cambiò tutto.

" C'è una differenza rispetto a queste due situazioni - puntualizza Marini - a quei tempi la squadra non era nemmeno seguita dalla società, che invece in questo caso è molto presente. C'è comunque da creare un clima di entusiasmo attorno ai giocatori perché la piazza posta sostenerli in queste due partite importantissime. Nel 2001 la squadra, soprattutto nell'ultima parte di campionato era stata seguita pochissimo. In quei quindici giorni, grazie all'aiuto della stampa che ebbe un ruolo fondamentale, riuscimmo a ribaltare tutto. I giocatori e la piazza diventarono una cosa sola. La squadra si senti importante perché aveva capito che poteva fare qualcosa di notevole per Viterbo che poteva rimanere nella storia. La piazza, a sua volta, aveva capito che per la città di Viterbo era troppo importante mantenere la categoria e così fu messo tutto da parte quello che era successo durante la stagione regolare e si marcio' insieme per un unico obiettivo".

Giulio Marini passa poi a parlare dei due scontri playout con la Nocerina. "La partita di andata venne giocata a Viterbo - ricorda - incontravamo una squadra sulla carta più forte di noi. Lo stadio Rocchi però era pieno, contrariamente alle partite di campionato, il pubblico non smise un attimo di incitare la squadra. Vincemmo 1-0, c'era però da affrontare la partita di ritorno con la Nocerina che, essendosi piazzata meglio di noi in campionato, si sarebbe salvata con una vittoria anche con lo stesso punteggio. Organizzammo i pullman per i tifosi e riuscimmo a portare 400 persone a Nocera Inferiore, in una situazione ambientale molto difficile visto che anche il loro stadio era pieno. I giocatori si sentivano importanti per i loro sostenitori. L'amore per la piazza della squadra era lo stesso dei tifosi in tribuna e così riuscimmo ad ottenere quella salvezza che sembrava davvero insperata. Anche durante questa stagione c'è stata qualche incomprensione, mantenere la categoria e però troppo importante. Va azzerato tutto e dobbiamo marciare tutti d'un sentimento".