Martedì 14 Febbraio 2023, 05:25

La Viterbese batte la capolista e l’autore del gol che ha dato la vittoria ai gialloblù ha una dedica speciale da fare. «Il gol lo dedico alla mia compagna - ha detto Cristian Riggio - dato che a breve partorirà, e a tutta la mia famiglia». Dopo aver segnato il gol del successo il difensore è andato infatti ad esultare con il pallone sotto la maglia, proprio come si fa in queste occasioni.

La vittoria contro il Catanzaro è arrivata anche grazie ad una prova sopra le righe da parte della retroguardia aiutata però anche dagli altri reparti. Molto importante è stato ad esempio il lavoro di copertura dell’attaccante Jallow sul portatore di palla avversario, proprio quando iniziava l’azione offensiva del Catanzaro. Tanto è vero che i calabresi molto spesso hanno dovuto adottare la soluzione di far effettuare lanci lunghi nell’area gialloblù direttamente dal proprio portiere. «Sul fatto che sono due partite che non prendiamo gol - continua Riggio - abbiamo trovato un equilibrio che tentiamo di mantenere per tutto l’arco della partita».

Per due volte di seguito la Viterbese è andata in gol dopo un calcio piazzato sempre battuto dal nuovo arrivato Mastropietro che dimostra di avere un sinistro non comune mettendo palloni molto tagliati nell’area piccola avversaria. «Questa è una soluzione in più che abbiamo su palla inattiva - ha detto Riggio - come successo contro il Monopoli e sono soluzioni che ti possono portare a fare gol. È cambiato qualcosa comunque anche nel nostro atteggiamento, ora siamo più aggressivi. Difendiamo anche più alti e quindi anche per gli attaccanti avversari fare 50 metri da percorrere verso la porta è più faticoso. Sicuramente è scattato qualcosa in noi nell’atteggiamento che ci permette di difendere meglio, ringraziando comunque anche gli attaccanti e i centrocampisti. Chiudendo alcune linee di passaggio anche noi possiamo essere più aggressivi e giocare in anticipo. La domenica cerchiamo di mettere in campo quello che proviamo in allenamento durante la settimana con il mister. Ora diciamo che lo facciamo al cento per cento, mettendo più coesione e più cattiveria».

Tuttavia la vittoria contro la capolista ha permesso alla squadra gialloblu di abbandonare l’ultimo posto in classifica ma non le ha fatto fare un considerevole passo in avanti. Le pesantissime vittorie esterne di Messina e Monterosi fanno restare infatti i gialloblù al penultimo posto in graduatoria con una distanza ancora considerevole dalla quintultima in classifica. C’è da sottolineare che proprio la vittoria contro il Catanzaro ha confermato però che ormai questa Viterbese può giocarsela con tutti. Comunque sarà importante recuperare i due punti tolti dal Tribunale Federale. Proprio in questi giorni la società di via della Palazzina dovrebbe sapere la data in cui verrà discusso il proprio ricorso.