Giovedì 5 Gennaio 2023, 06:05

La Viterbese tessera anche l’esterno sinistro serbo Mladen Devetak, mentre è atteso per questa mattina l’arrivo del nuovo portiere. Devetak, giunto in prestito dal Palermo fino al termine di questa stagione, si è già allenato ieri con i nuovi compagni di squadra. Il giocatore, impiegato dalla formazione rosanero nella partita del campionato di Serie B contro il Cagliari, proprio in occasione di questa gara ha subito un infortunio ma comunque dovrebbe essere già disponibile in vista della gara di dopodomani che vedrà la Viterbese di scena sul terreno di gioco della Fidelis Andria in un delicatissimo scontro salvezza.

«Ragazzo che nasce nel Vojvodina fucina di grandi calciatori, cito per fare qualche esempio Mihajilovic, Milinkovic Savic, Tadic - ha detto il direttore sportivo della Viterbese, Oscar Magoni - Mladen Devetak è stato nazionale under 21. Il Palermo ha investito tanto in questo ragazzo e vuole valorizzarlo pur avendo già collezionato qualche presenza in serie B. Giovane di grande forza ed energia, siamo stati bravi e fortunati a cogliere questa occasione per portare qui a Viterbo un giocatore come lui. Sono certo ci darà una grande mano». Devetak può essere impiegato sia come esterno a sinistra, sia come centrale difensivo, quindi può costituire un valido elemento in questo girone di ritorno.

Dopo il mancato arrivo di Daniel Offredi, che ieri mattina è stato ufficializzato dall’Albinoleffe, la società gialloblù si è messa immediatamente alla ricerca di un altro portiere trovando ieri l’accordo con un estremo difensore straniero che dovrebbe raggiungere questa mattina i nuovi compagni di squadra. Tuttavia è ancora un’incognita, se il portiere potrà essere disponibile già per la partita contro la Fidelis Andria, oppure verrà impiegato direttamente in occasione della terza giornata di ritorno quando la Viterbese ospiterà il prossimo 15 gennaio il Messina allo stadio Enrico Rocchi. Nel caso venga vagliata questa seconda ipotesi, disegni dopodomani tra i pali verrà confermato Luca Bisogno.

Intanto la squadra ha continuato anche ieri a preparare la gara di dopodomani sotto gli occhi del presidente Marco Romano. In vista della trasferta in Puglia mancheranno ancora il difensore argentino Juan Monteagudo ed il centrocampista Gianmarco Nesta, che potrebbero rientrare contro il Messina o al più tardi la domenica seguente nella partita sul terreno di gioco del Pescara, oltre ai due attaccanti Marco Simonelli e Alessandro Marotta. La partita di dopodomani contro la Fidelis Andria sarà direta da Paride Tremolada di Monza. Il fischietto brianzolo ha già arbitrato una volta la Viterbese nel 2019, quando la squadra gialloblù allenata da Antonio Calabro si impose in modo rocambolesco sul terreno di gioco della Casertana per 4-3. L’ultimo precedente della Viterbese sul campo della Fidelis Andria risale invece al lontano 30 ottobre 2005 nel campionato di Serie C2 quando la squadra pugliese si impose con il punteggio di 1-0.