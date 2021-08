Lunedì 9 Agosto 2021, 06:55

È già la Viterbese di D'Ambrosio. La squadra gialloblù s'impone per 2-0 contro la Roma Primavera in amichevole ed il gol del vantaggio è stato segnato dall'ultimo arrivato (già fregiato della fascia di capitano e ufficializzato ieri con un biennale) che ha sfruttato in mischia un cross di Calcagni e ha messo in rete poco dopo la metà del primo tempo. ll tecnico Alessandro Dal Canto ha schierato ancora una volta la formazione sperimentale.

A centrocampo chance per il giovane Zanon, mentre in avanti ha voluto vedere all'opera un tridente inedito versione "green" con gli under Errico, Capanni e Simonelli. Con l'inserimento di D'Ambrosio in difesa, dove è stata data ancora fiducia all'olandese Van Der Velden, il tecnico ha potuto iniziare a giocare con la difesa alta a lui molto cara e la Viterbese ha così cominciato la gara con un buon pressing sfruttando molto le fasce laterali. Sulle corsie hanno spinto molto i due esterni di difesa Fracassini e Ricchi, ma hanno fatto bene anche i due attaccanti Errico e Simonelli che si sono resi molto spesso pericolosi. Al contrario, la Roma ha cercati di sorprendere la Viterbese con dei lanci lunghi per le due punte molto veloci, ma la squadra gialloblù non ha mai corso rischi.

La Viterbese ha quindi praticamente dominato il primo tempo, non concedendo praticamente nulla alla Roma, andando a riposo meritatamente in vantaggio. Nella ripresa è arrivato subito il raddoppio grazie a Simonelli, che ha messo in rete dopo aver ricevuto un ottimo assist. Con il passare dei minuti ha cominciato ad affiorare la stanchezza e sono così arrivate diverse sostituzioni che hanno permesso a Dal Canto di fare esperimenti in tutti i reparti. La gara non ha così offerto altre emozioni a parte alcune iniziative dei singoli.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Fracassini, Van Der Velden, D' Ambrosio, Ricchi; Calcagni, Megelaitis, Zanon; Simonelli, Capanni, Errico. A disp. Bisogno, Mbende, Borsellini, Camilleri, Adopo, Ricci, Marenco, D'Uffizi, Aromatario, Salandria, Fedel, Natale, Murilo. (entrati nella ripresa) All. Alessandro Dal Canto

ROMA PRIMAVERA (3-4-1-2): Greco; Boua, Morichelli, Evangelista; Oliveras, Pezzella, Tahirovic, Feratovic; Riccardi; Vokering, Afena-Gyan. A disp. Del Bello, Louakima, Rocchetti, Bianchino, Dicorato, Gyngy, Satriano, Cassano, Logrieco, Satriano Di Bartolo, Vetkal, D'Alessio (entrati nella ripresa). All. Alberto De Rossi.

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo

RETI: 26' p.t. D'Ambrosio, 6' s.t. Simonelli