Domenica 13 Marzo 2022, 06:40

Un Var fai da te salva la Viterbese dal tracollo e i gialloblù riescono poi ad agguantare un 2-2 che sembrava insperato, per quanto si era visto sul terreno di gioco nel primo tempo. È iniziata da poco la ripresa quando una Viterbese, pessima fino a quel momento nonostante il ritorno di Dal Canto in panchina, prende il terzo gol dall'Ancona Matelica che già viaggia sul sicuro vantaggio di due reti. Ormai sembra finita, ma i giocatori gialloblù protestano per un fallo di mano di Del Sole autore del gol. Il direttore di gara, che aveva già assegnato la rete al marchigiani, si consulta con il guardalinee e alla fine annulla la rete che avrebbe messo la ceralacca alla partita. L' Ancona-Matelica, che pensava di aver già messo in cassaforte la partita, cala a livello mentale e atletico subendo la reazione della Viterbese che segna due gol in cinque minuti non riuscendo però a vincere la partita.

L'inizio della gara è da incubo per i gialloblù, dopo una prima fase di studio, i padroni di casa passano infatti grazie ad un colpo di testa di Faggioli ben servito da Moretti. La punta esterna è l'uomo in più dei marchigiani e firma il raddoppio poco prima della mezz'ora con un tiro preciso dopo aver recuperato palla su un disimpegno sbagliato di Volpicelli. Proprio quest'ultimo gioca una partita sottotono, risentendo probabilmente dell'infortunio che nei giorni scorsi lo ha visto allenarsi a parte. L' attaccante è quasi nullo e lì davanti, prima Bianchimano e poi Polidori, sono preda dei quattro difensori che formano la linea arretrata dei padroni di casa. Male anche Calcagni, che pur pur riportato nel suo ruolo naturale di mezzala, non riesce ad incidere. I padroni di casa corrono di più e riescono ad arrivare sempre prima sul pallone.

Nella ripresa Dal Canto cambia tutto, passando al 4-3-3 inserendo Murilo, che ha giocato una buona gara, al posto di un difensore. Dopo il gol annullato all' Ancona-Matelica, la Viterbese pareggia nell'arco di cinque minuti: prima con un pallonetto sottomisura di Mungo dopo un ottimo contropiede, poi con uno stacco di testa di Martinelli in seguito ad un calcio d'angolo. Ora la squadra gialloblù, che si è messa a specchio con gli avversari, gioca meglio e i padroni di casa soffrono soprattutto la posizione di Mungo schierato tra le due linee. Sui piedi di Calcagni, ben servito da Murilo, arriva anche una buona occasione per vincere ma il centrocampista non la sfrutta a dovere. Fatale purtroppo per la Viterbese, il primo tempo regalato agli avversari, che non le permette di vincere una partita fondamentale per raggiungere la salvezza senza passare per i playout.

Proprio come in occasione dell'esordo in campionato lo scorso fine agosto sul terreno di gioco della Fermana, anche ieri la Viterbese di Dal Canto si è salvata con una rimonta. "La partita è stata sempre in equilibrio - ha detto l'allenatore - poi noi abbiamo commesso due errori e li abbiamo pagati cari. Abbiamo avuto una bella reazione, contro una squadra forte soprattutto in attacco". Il tecnico parla anche del cambio di modulo durante l'intervallo, che ha cambiato il volto della partita nella ripresa. "In questo periodo avevo sempre seguito le partite della Viterbese - ha detto - e mi sembrava che con il 3-5-2 la squadra avesse acquisito una sua identità. Per questo, anche parlando con i giocatori, avevo ritenuto opportuno non cambiare nulla. Nella ripresa, giocando poi con tre attaccanti, le cose sono migliorate. L'importante era muovere la nostra classifica ". Il tecnico parla anche delle condizioni di Bianchimano uscito nel primo tempo. "Ha subito una botta al quadricipite - ha specificato - speriamo che ora non segua un ematoma e di recuperarlo quindi per la partita di martedì prossimo".