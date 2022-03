Giovedì 24 Marzo 2022, 05:50

Alessandro Dal Canto inizio a studiare la formazione da mettere in campo domenica prossima dal primo minuto sul terreno di gioco del Gubbio. Ancora da valutare le condizioni del difensore Daniel Semenzato, che ha ricevuto una botta nella partita di sabato scorso a Pontedera. Fermo restando che, con ogni probabilità anche in Umbria la Viterbese si dovrebbe presentare nuovamente con la retroguardia a quattro, al suo posto potrebbe giocare Luca Ricci che ormai ha smaltito l'attacco influenzale che non gli ha permesso di essere presente nella gara precedente e si sta allenando nuovamente con i compagni.

Vista la pesante assenza di Linas Megelaitis a centrocampo, impegnato con la sua Nazionale, nel ruolo di centrale dovrebbe essere schierato nuovamente il brasiliano Alvaro Iuliano che anche in precedenza aveva sostituito nella stessa posizione il giocatore lituano. Viste le vittorie nel turno precedente di tutte le squadre pericolanti, la classifica in coda si è notevolmente accorciata. Se i gialloblù vogliono coltivare ancora la speranza di poter centrare la salvezza diretta, o comunque ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playout, a Gubbio servono i tre punti.

C'è da dire comunque, che la Viterbese è tra le squadre che hanno fatto meglio in campionato proprio lontaneo dalle mura amiche. L'ultima sconfitta in trasferta risale infatti allo scorso 7 novembre quando i gialloblù furono supperati in pieno recupero dalla Pistoiese. Anche le ultime quattro vittorie dei gialloblù sono sempre arrivate lontano dallo stadio Enrico Rocchi.

La partita di domenica prossima sarà arbitrata da Michele Delrio di Reggio Emilia. Il giovane fischietto emiliano, ha già diretto la Viterbese la scorsa stagione in occasione dello scontro casalingo contro la Virtus Francavilla disputato il 23 dicembre 2020 allo stadio Enrico Rocchi e terminato con il punteggio di 2-2. In quell'occasione, Delrio concesse due rigori nel primo tempo alla Viterbese entrambi trasformati da Simone Palermo.

Intanto buone notizie arrivano dai giovani, visto che il 2004 Simone D'Uffizi sta facendo benissimo alla Viareggio Cup in prestito alla Spal essendo andato in rete già per due volte. In questa stagione D'Uffizi ha collezionato due presenze anche con la prima squadra.