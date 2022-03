Sabato 26 Marzo 2022, 05:55

Il tecnico della Viterbese Alessandro Dal Canto scioglierà questa mattina gli ultimi dubbi sulla formazione da schierare nella delicatissima trasferta il programma domani alle 17,30 allo stadio Barbetti di Gubbio. Sarà assente l'attaccante brasiliano Otavio Murilo, che sconterà il secondo dei tre turni di squalifica arrivati dopo l'espulsione in occasione della gara casalinga con la Pistoiese.

I dubbi riguardano però difesa e centrocampo. Fermo restando che la squadra gialloblù si schiererà ancora una volta con la retroguardia a quattro, per una maglia da titolare sono in lizza Semenzato ed il rientrante Ricci assente nelle ultime due partite. Sarà confermato invece il pacchetto centrale formato da Martinelli e D'Ambrosio, che sono stati impeccabili sabato scorso a Pontedera annullando il pericoloso attaccante dei toscani Simone Magnaghi.

L' assenza del lituano Linas Megelaitis, impegnato fino alla settimana prossima con la sua nazionale, apre un vuoto anche nel ruolo di centrale di centrocampo. Il favorito per sostituirlo è il brasiliano Alvaro Iuliano, anche se il tecnico Alessandro Dal Canto non lo ha visto molto da quando è tornato sulla panchina gialloblù. Dopo che la Viterbese ha trovato la quadratura giusta con la combinazione che vede Domenico Mungo nel ruolo di trequartista, difficilmente il tecnico arretrera nuovamente l'ex Teramo a centrocampo. Osservato speciale nella partita di domani sera sarà senza ombra di dubbio l'attaccante gialloblù Emilio Volpicelli, che è con i suoi gol e i suoi assist sta tenendo ancora vive le speranze di salvezza della Viterbese. La scorsa estate proprio Volpicelli era stato cercato anche dal Gubbio, il giocatore ex Matelic a decise però di indossare la maglia gialloblù.

Al contrario della Viterbese, il Gubbio dovrà far fronte a diverse assenze schierando quindi diversi giocatori under. Il tecnico eugubino Vincenzo Torrente spera di recuperare almeno Il centrocampista Andrea Cittadino, che si è rivelato uno degli elementi fondamentali in questa stagione. Il Gubbio è una compagine molto temibile in casa, visto che dei 47 punti che vanta attualmente in classifica ne ha conquistati 33 proprio tra le mura amiche. L'ultima vittoria della Viterbese a Gubbio risale alla stagione 1998-99 quando i gialloblù si imposero per 3-1.