Emilio Volpicelli resta in forte dubbio per la partita che la Viterbese disputerà dopodomani sul terreno di gioco della Ancona-Matelica. Nell'allenamento che la squadra ha svolto ieri mattina Infatti ha lavorato a parte. L' attaccante gialloblù, che la stagione scorsa militava proprio nella compagine marchigiana, potrebbe al limite partire della panchina se non dovesse recuperare al meglio. Tra l'altro, proprio Volpicelli è stato uno degli elementi più impiegati in questi ultimi mesi vista l'importanza del giocatore nello scacchiere gialloblù.

Da quello che si è visto in questi primi giorni di allenamento di Alessandro Dal Canto, sembra che il nuovo tecnico non voglia ripetere gli stessi errori commessi dal suo predecessore Francesco Punzi. Riccardo Calcagni, che negli ultimi tempi era stato sempre schierato come laterale destro nel centrocampo a cinque, dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di mezzala sicuramente più consono alle sue caratteristiche e dove aveva fatto bene proprio nelle prime giornate di campionato nonostante le difficoltà della squadra.

D'altronde, proprio Dal Canto, la scorsa estate aveva voluto Calcagni tra i rinforzi della squadra gialloblù. Anche Calcagni giocava la scorsa stagione con la maglia dei prossimi avversari della Viterbese. Contrariamente a quanto successo domenica scorsa in occasione della partita persa allo stadio Enrico Rocchi contro la Lucchese con il punteggio di 1-0, la squadra gialloblù si dovrebbe presentare sabato prossimo dal primo minuto con una prima punta di ruolo.

Quindi nell'undici iniziale dovrebbe esserci Bianchimano. La partita tra Viterbese e Ancona-Matelica sarà diretta da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, che ha arbitrato la Viterbese per l'ultima volta nel febbraio 2020 quando i gialloblù si imposero per 2-0 in casa contro il Teramo.

In questo periodo così difficile per la prima squadra, le notizie positive arrivano ancora una volta dal settore giovanile. Il centrocampista classe 2004 Simone D’Uffizi, acquistato la scorsa estate dalla società di via della Palazzina, parteciperà infatti alla prossima edizione della Viareggio Cup con la maglia della Spal che lo ha chiesto in prestito alla Viterbese. D'Uffizi esordirà nel prestigioso torneo mercoledì prossimo. Il giovane centrocampista ultimamente ha collezionato anche due presenze con la maglia della prima squadra contro Vis Pesaro e Lucchese. Proprio nei minuti finali della gara di domenica scorsa contro i toscani, ha avuto sui piedi la palla che poteva portare la Viterbese al pareggio.