Giovedì 21 Aprile 2022, 07:10

Dovrebbe essere una Viterbese inedita quella che dopo domani affronterà la Carrarese con l'obbligo di vincere per cercare di accaparrarsi quel quintultimo posto, che le permetterebbe di affrontare i playout per non retrocedere da una posizione privilegiata con la possibilità di vedersela con la penultima in classifica, giocando la partita di ritorno in casa ed avendo a disposizione per salvarsi due risultati su tre. La squalifica per una giornata di Riccardo Martinelli, dopo il cartellino giallo rimediato nel finale della gara di giovedì scorso contro il Montevarchi, potrebbe spingere il tecnico Alessandro Dal Canto a schierare la sua Viterbese con la difesa a quattro che preveda Semenzato a destra, Ricci e D'Ambrosio centrali con Urso a sinistra.

Proprio Semenzato è cresciuto molto nelle ultime settimane e sulla fascia può ricoprire indifferentemente la posizione di centrocampista o difensore. In avanti c'è ancora l'incognita Volpicelli per cui, essendo già in diffida, ricevendo un altro cartellino giallo scatterebbe la squalifica che non gli permetterebbe di giocare la fondamentale gara di andata dei playout prevista per il prossimo 7 maggio. Per questo l'attaccante, che al momento è il capocannoniere della squadra con 14 reti, potrebbe inizialmente partire dalla panchina ed entrare in campo nella ripresa solamente se il risultato richiedesse il suo impiego. Infatti sembra aver recuperato in pieno anche il compagno di reparto Andrea Bianchimano che aveva saltato l'allenamento di lunedì scorso a causa di un problema alla caviglia. A questo punto Bianchimano dovrebbe tornare completamente a disposizione e quindi potrebbe essere schierato sin dal primo minuto.

La Viterbese si potrebbe quindi schierare con un 4-3-1-2 che preveda Mungo dietro le due punte Bianchimano e Polidori. Anche lo stesso Mungo sembra aver ormai recuperato, dopo che non era sembrato al meglio in occasione della partita di giovedì scorso contro il Montevarchi La gara di dopodomani che si svolgerà alle 17,30 a Carrara sarà diretta da Mattia Caldera di Como. L' arbitro lariano ha incrociato finora solamente una volta la Viterbese in occasione della partita casalinga contro la Vibonese terminata con il punteggio di 0-0.