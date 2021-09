Lunedì 27 Settembre 2021, 07:05

La Viterbese trova la determinazione giusta, anche se c'è già risolvere un problema tattico. Intanto la partita di Pescara porta con sé una coda polemica. In riva all'Adriatico la squadra di Alessandro Dal Canto mette paura alla capolista sfiorando un colpaccio che le avrebbe risolto diversi problemi e le avrebbe permesso anche di guardare alle prossime partite con più fiducia. Soprattutto nella ripresa, quando il Pescara ha cercato il pareggio in tutti i modi affollando le aree di rigore gialloblù di attaccanti dopo i numerosi cambi effettuati, la difesa a tre poi diventata a cinque per necessità ha retto bene l'urto dei padroni di casa. Una nota di merito va sicuramente al giovane classe 2003 Filippo Marenco, che ha sostituito dopo pochi minuti di gioco l'esperto Riccardo Martinelli infortunatosi alla spalla nell'azione che ha causato il penalty che ha portato in vantaggio la Viterbese. Filippo Marenco si era fatto apprezzare anche nella gara giocata nel turno precedente contro il Cesena sempre in sostituzione di Riccardo Martinelli che in quell'occasione era squalificato.

Anche il centrocampo si è mostrato più funzionale alle esigenze della squadra, soprattutto grazie alla crescita di Fabio Foglia che riusciva a recuperare e ridistribuire palloni. E al sacrificio sulle fasce delle due punte Volpicelli e Murilo che molto spesso si sono visti costretti ad agire anche come terzini. Il sacrificio degli attaccanti esterni ha fatto sì però che gli stessi non avessero la freddezza e la lucidità necessaria per concludere sottoporta e quindi finalizzare al meglio i diversi contropiede che la Viterbese ha avuto a disposizione durante la partita dell'Adriatico di Pescara.

È chiaro quindi che, se la tattica attuata sabato scorso contro la capolista abruzzese ha dato i suoi frutti, la Viterbese dovrà fare qualcosa di diverso domani nella gara casalinga contro la Vis Pesaro valida per il turno infrasettimanale. I marchigiani vengono dal pesante kappao interno contro la Pistoiese che ha permesso proprio ai toscani di scavalcare la Viterbese in classifica. Contro I biancorossi la squadra di Dal Canto dovrà quindi trovare assolutamente la prima vittoria di questo campionato per evitare di buttare all'aria quanto di buono fatto vedere a Pescara. A margine della partita di sabato il tecnico abruzzese Gaetano Auteri ha criticato la scelta relativa al rigore concesso alla Viterbese, poiché a suo avviso il fallo su Martinelli non c'era.