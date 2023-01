Venerdì 13 Gennaio 2023, 05:20

È arrivato pure il nuovo centrocampista, anche se con ogni probabilità, la Viterbese non farà in tempo a tesserarlo per la partita di dopodomani contro il Messina. Il franco senegalese Aly Ndom è atterrato ieri pomeriggio a Fiumicino e da oggi inizierà a lavorare quindi sono nuovi compagni di squadra.

«È uno dei centrocampisti che inseguivamo in questa sessione di mercato – afferma il diesse gialloblù Oscar Magoni – è un calciatore che ha giocato nelle prime due serie della Liga francese. Molto fisico e dalle qualità tecniche indiscusse, non ha al momento i novanta nelle gambe, ma spero che sia molto utile alla causa. È un trasferimento internazionale e bisogna avere un po’ di pazienza. Non sappiamo dunque se riusciremo ad averlo a disposizione per domenica contro il Messina».

Il giocatore ha iniziato la stagione in Romania e quindi la società di via della Palazzina sta aspettando i documenti per il tesseramento. Con ogni probabilità Ndom sarà a disponibile in occasione della gara di domenica 22 gennaio allo Stadio Adriatico di Pescara. Classe 1996, è cresciuto nelle giovanili dello Stade Reims esordendo in prima squadra il 20 febbraio 2016 in occasione del match perso 4-1 contro il Paris Saint-Germain. Oltre a quella dello Stade de Reims, Ndom ha vestito le casacche di Caen ed Auxerre collezionando circa 50 presenze tra Ligue 1 e Ligue 2. Intanto la Viterbese sta preparando lo spareggio salvezza di dopodomani. Sono tornati ad allenarsi anche Mungo e D’Uffizi, mentre non è tuttora a disposizione Il centrocampista Simone Andreis ancora alle prese con un attacco influenzale.

Vista anche la squalifica di Mbaye, il duo di centrocampo dovrebbe essere formato da Megelaitis e Rabiu che sono stati provati in coppia anche ieri pomeriggio nel corso dell’allenamento che si è tenuto sul sintetico del Pilastro.

Tra gli infortunati recuperano quasi tutti, a parte Nesta e Monteagudo, che probabilmente saranno convocati per la partita di domenica prossima a Pescara. Nell’allenamento di ieri è apparso completamente ristabilito anche la punta centrale Alessandro Marotta, che però domenica prossima potrebbe partire dalla panchina.