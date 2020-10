Il Covid non dà tregua alla Viterbese: i positivi salgono a 11

Il virus non molla la Viterbese, con il pallottoliere dei contagi che sale a undici. Dopo il nuovo giro di tamponi rapidi effettuati nelle ultime ore, sono risultati positivi al Covid altri due calciatori. Al momento il gruppo squadra gialloblù conta undici contagiati: sei calciatori e cinque elementi dello staff tecnico. La squadra è stata presa in carico dalla Asl di Viterbo che nei prossimi giorni provvederà a svolgere i tamponi di controllo periodici con il gruppo squadra gialloblù che spera di non dover aggiornare ancora i numeri dei contagi. Intanto - dopo il rinvio della sfida in programma domenica prossima contro il Palermo - sembra a rischio anche il match casalingo dell'8 novembre contro la Paganese: nei prossimi giorni la decisione, con la Viterbese che potrebbe chiedere il rinvio alla Lega.

