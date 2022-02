Giovedì 24 Febbraio 2022, 05:35

Ennesima occasione sprecata per la Viterbese. I gialloblù non vanno oltre lo 0'0 con l'Olbia giocando male nel primo tempo, fallendo poi qualche buona occasione nella ripresa dove però ha rischiato anche di perdere. La squadra gialloblù, anche stanca in alcuni dei suoi elementi, non ha giocato con la determinazione giusta quello che era uno scontro diretto da vincere assolutamente.

Alla squadra è mancata infatti anche quella grinta, che in partite come quella di ieri possono fare la differenza. Alla fine gioisce solamente l'Olbia, che ha ottenuto il risultato che voleva. La squadra isolana, soprattutto nel primo tempo, ha pressato molto cercando di non far giocare la Viterbese. I centrocampisti della squadra gialloblù hanno fatto poco movimento senza parla e quindi anche trovare sbocchi offensivi è stato difficile. Con Martinelli leggermente affaticato e D'Ambrosio squalificato, la Viterbese ha schierato una difesa inedita che ha mostrato qualche difetto di Intesa nel corso della ripresa, quando l'Olbia ha effettuato diversi lanci lunghi per le due punte Udoh e Ragatzu.

Ancora buona comunque la prova del giovane Marenco. A centrocampo benwcdi nuovo Adopo, mentre Iuliano è stato relegato nuovamente in panchina ed è entrato solo nel finale. Contrariamente alle gare esterne, quando può giocare di rimessa, la Viterbese ha trovato di nuovo difficoltà a trovare la via del gol nelle gare casalinghe. Nella partita di ieri non ha brillato inoltre nemmeno Volpicelli, apparso stanco dopo aver giocato sempre nelle ultime settimane. Avendo schierato poi Bianchimano come punta centrale, la Viterbese avrebbe dovuto sfruttare le fasce per mettere dei cross per la testa della punta ex Perugia. La squadra gialloblù però non spinge sulle corsie laterali, sia perché anche Urso non sembra al meglio della forma, sia perché dall'altra parte del campo Calcagni, che è una mezzala, non spinge come un esterno di ruolo.

La prova di Bianchimano risulterà quindi piuttosto incolore Anche perché di palle giocabili ne ha avute veramente poche. La prima occasione da gol per la Viterbese arriva così solamente nei minuti finali del primo tempo, quando una buona combinazione tra Mungo e Volpicelli manda quest'ultimo al tiro, trovando però la ottima risposta dell'estremo difensore avversario. Nella ripresa l'Olbia avanza il proprio baricentro ed entrambe le squadre si allungano. Arrivano così delle buone opportunità per entrambe le formazioni, che però non riescono a segnare. Le occasioni gialloblù arrivano prima con Semenzato, che da fuori area tira nella porta avversaria senza troppa convinzione. Poi con Murilo, schierato nella parte finale della gara dopo aver scontato le due giornate di squalifica, la cui conclusione da ottima posizione viene respinta da un difensore.