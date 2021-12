Lunedì 20 Dicembre 2021, 06:05

La Viterbese sbatte contro i propri limiti e con la Carrarese arriva solamente uno scialbo 0-0 che serve solo alle statistiche. Proprio nel giorno in cui, con una vittoria, la squadra gialloblù avrebbe abbandonato l'ultimo posto in classifica per la prima volta nella stagione.

La Carrarese ha avuto una clamorosa occasione dopo qualche minuto di gioco. Un cross dalla destra libera infatti l'ex Livorno Doumbia che, completamente solo dentro l'area piccola, ha mandato il pallone incredibilmente a lato con un tocco al volo con il piattone destro.

L'attaccante toscano sembra dare qualche problema alla coppia difensiva gialloblù formata da Marenco e D'Ambrosio, na la sua pericolosità si affievolisce quando la Carrarese inizia a limitare la propria spinta offensiva dopo appena una ventina di minuti La squadra allenata da Totò Di Natale ha giocato molto corta, con le proprie punte che a turno andavano a marcare il lituano Megelaitis, annullando così la fonte del gioco della Viterbese.

La squadra toscana, stanca anche che aver giocato mercoledì scorso il recupero in casa della Lucchese, si è allungata nella parte finale della partita. I cambi poco comprensibili del tecnico Francesco Punzi e la poca voglia di tentare un arrembaggio finale da parte della hanno mantenuto poi lo status quo fino al triplice fischio.

A parte il primo quarto d'ora, quando la Carrarese ha cominciato pressando alto gli avversari sfruttando al meglio le fasce laterali, la Viterbese non ha corso pericoli esercitando però una supremazia troppo sterile. Qualcosa di buono si è visto solamente quando, visto il blocco su Megelaitis, il brasiliano Iuliano si è accentrato prendendo in mano la cabina di regia.

All'inizio della ripresa, tra le file toscane è entrato poi Bramante, che con i propri strappi e la capacità di tenere palla ha cercato in più di un'occasione di mantenere la sfera il più lontano possibile dalla propria area di rigore. Il primo tiro nello specchio della porta avversaria da parte della Viterbese è arrivato così solamente dopo un'ora di gioco con il solito Volpicelli. Che ha colpito al volo dal limite dell'area indirizzando a rete una conclusione arrivata però con avviso di chiamata tra le braccia del portiere avversario. L' attaccante gialloblù, relegato ieri sulla fascia destra senza poter svariare per tutto il fronte offensivo avversario, è stato tra l'altro sostituito a metà ripresa e da lì si è spenta la luce.

La mossa di improvvisare Il centrocampista Foglia come trequartista dietro le due punte Capanni e Murilo non ha sortito gli effetti sperati. Senza correre troppi rischi, la Carrarese è uscita così e dal terreno di gioco con in tasca il punticino che voleva. Per la Viterbese si tratta invece dell'ennesima occasione sprecata.