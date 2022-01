Lunedì 31 Gennaio 2022, 06:25

La Viterbese resta ultima in classifica dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro il Pescara. Il tecnico Francesco Punzi sbaglia tutto nel primo tempo e corre ai ripari solo nell'intervallo quando il Pescara è già in vantaggio di tre reti segnate in appena 13 minuti.

L 'allenatore presenta la Viterbese ancora con il 4-3-3, ma la difesa soffre soprattutto sulla fascia destra dove Semenzato, arrivato da poco, dimostra di non essere ancora in condizione. Bianchimano in avanti è troppo isolato, anche perché per la seconda volta di seguito Punzi mette in campo Alberico che fino alla gara di domenica scorsa a Cesena non giocava da diversi mesi. A centrocampo c'è poi il solito dualismo tra Megalitis e Iuliano, con quest'ultimo schierato di nuovo a sinistra che spesso viene a prendere palloni giocabili al centro. La Viterbese vuole fare la partita con le mezzali e gli esterni che spingono, ma subisce le ripartenze dell'esperto e smaliziato Pescara che si mostra implacabile. Poco prima della mezz'ora, Rasi se ne va indisturbato sulla sinistra e mette al centro un rasoterra che arriva indisturbato fino all'area piccola dove Ferrari firma il vantaggio con un piatto destro sotto misura.

Il Pescara spinge ancora sulla sinistra e raddoppia con D'Ursi (abituato a segnare contro la Viterbese anche negli anni precedenti), che va in rete con un tiro preciso dal limite dell'area. Per la Viterbese è un pugno nello stomaco e così qualche minuto dopo un errore di Urso permette a Rauti di involarsi verso la porta gialloblù per il tris. Nella ripresa Punzi cambia finalmente l'assetto della squadra e schiera la difesa a tre con l'ingresso di Ricci. Entra anche Calcagni (tenuto inizialmente in panchina perché oggi probabilmente sarà ceduto), che però risulterà essere uno dei migliori. La reazione della Viterbese c'è, ma il Pescara si difende con ordine passando alla difesa a quattro e la squadra gialloblù accorcia le distanze solamente grazie ad un bellissimo calcio di punizione dalla distanza di Volpicelli che si insacca all'incrocio. Oltre a Calcagni oggi potrebbero essere ceduti anche Murilo e Alberico. Nel mirino c'è il trequartista Domenico Mungo del Teramo. Aldilà dei nuovi arrivi, per ottenere la salvezza vanno cambiati assetto tattico e mentalità.

«Abbiamo affrontato un avversario molto forte, ma a decidere la sfida è stato l’andamento del primo tempo – spiega in sala stampa l’allenatore della Viterbese Punzi – poi abbiamo provato a rimetterla in piedi ma era troppo tardi, anche se dobbiamo ripartire dal secondo tempo». Si è parlato molto dell’impianto tattico dato alla squadra: il 4-3-3 è sembrato dare spazio alle ripartenze letali del Pescara. «Abbiamo giocato con Alberico che non è un attaccante puro e non abbiamo preso gol in contropiede: tutti gli appunti sono giusti visto il momento, ma non credo sia un problema di modulo». Ultima chiosa sul mercato. «Finalmente staserà finirà: poi spigheremo le nostre scelte».